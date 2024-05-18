Зеленський відповів, чи бачить ризик наземного наступу ворога на Харків
Володимир Зеленський відповів на питання щодо ризику наземного наступу на Харків. Президент України підтвердив, що вороги хочуть наступати.
Український лідер сказав у інтерв'ю AFP, що росіяни хочуть наступати. За словами президента, ворог розуміє, що це дуже складно, пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію на Харківщині
Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що Харків – це дуже складно, це велике місто і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі Сходу. Я маю на увазі Схід у звичайному нашому розумінні – це Донбас,
– заявив Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Київ буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.
"Вони – як той звір. Якщо вони відчують десь у цьому напрямку слабкість, вони тиснутимуть далі. Якщо їх зупинити, вони вмирати мільйонами заради Харкова не будуть. На мою думку", – пояснив президент.
Український лідер додав, що фактично вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту.
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Останні новини щодо Харкова
- Володимир Зеленський заявив, що наступ ворога у Харківській області може складатись з декількох хвиль. За словами президента це була перша хвиля наступу ворога. Президент пояснив, що вороги заходять глибше на нашу територію і це все одно їх перевага.
- Щодо Вовчанська, то там тривають важкі бої. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що Сили оборони України стримують ворожий наступ на Липецькому напрямку.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не припиняє спроб прорвати оборону наших військових. З початку доби росіяни здійснили дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, проте марно.