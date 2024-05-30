Сил росіян недостатньо для прориву нашої оборони на Харківщині, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на Харківщину для підвищення оперативності в управлінні та вирішенні проблемних питань з нарощування наших сил та засобів на активних ділянках фронту. Він працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

Росіяни продовжують нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча – Липці та в районі Вовчанська, перекидаючи додаткові полки й бригади з інших напрямків та полігонів. Втім, Головнокомадувач ЗСУ наголосив, що цих сил їм зараз недостатньо для початку повномасштабного наступу і прориву нашої оборони.

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Ворог не зміг прорвати нашу оборону

Олександр Сирський наголошує, що дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей.

Через це ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БпЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів,

– говорить генерал.

Він зауважив, що все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони. Тому, передусім командування вживає невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі із системою РЕБ.

Також Сирський заслухав кожного командира по готовності до активних дій та прийняв рішення щодо проблемних питань. За його словами, проблем у військах стало помітно менше у зв'язку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі.

Що наразі відомо про наступ росіян на Харківщину