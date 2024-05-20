Нацгвардія показала, як вибиває росіян з лісосмуг у Харківській області: потужні кадри
Джерело:Національна гвардія України
На Харківщині уже понад тиждень триває наступ росіян. І доки російське керівництво невпинно перекидає на цей напрямок свої підрозділи, українська армія продовжує вибивати їх звідти.
На опублікованих українськими захисниками кадрах видно відпрацювання FPV-дрона по російських військовослужбовцях. Вони останнім часом на Харківському напрямку переховуються у зелених насадженнях.
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Нацгвардійці пильно відстежують пересування росіян
Використовуючи лісосмуги на Харківщині, ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БпЛА. Втім українським воїнам вдається вчасно виявляти будь-який рух.
Так, у мережі з'явилося відео, як спецпризначенці 2 загону ЦСП "Омега" влучно відпрацювали з FPV-дрона по "непроханих гостях".
Ворог має відчути, що на українській землі йому немає місця!
– пишуть у Нацгвардії.
Влучання дрона по росіянах на Харківщині: дивіться відео
Наступ на Харківщину: останні новини
- Нині ситуація на Харківщині залишається складною, однак її контролюють українські військові. Росіяни вже провалили одне зі своїх завдань, втративши ефект несподіванки. Але водночас вони продовжують перетягувати підрозділи на Харківщину з інших напрямків.
- Також за спостереженнями Генштабу, активність росіян на Харківщині сповільнилася. Але вони не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців.
- Наразі лінія фронту проходить за 50 кілометрів від Харкова. Втім, харків'яни не збираються тікати з рідного міста й пристосовуються жити в умовах "повсякденного геноциду" Росії.
- До слова, західні журналісти пишуть, що українське військове керівництво очікувало наступу Росії та завчасно перекинуло до кордону війська. ЗСУ були таємно передислоковані до кордону на Харківщині за кілька днів до наступу.