Нацгвардія показала, як вибиває росіян з лісосмуг у Харківській області: потужні кадри

На Харківщині уже понад тиждень триває наступ росіян. І доки російське керівництво невпинно перекидає на цей напрямок свої підрозділи, українська армія продовжує вибивати їх звідти.

На опублікованих українськими захисниками кадрах видно відпрацювання FPV-дрона по російських військовослужбовцях. Вони останнім часом на Харківському напрямку переховуються у зелених насадженнях.

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Нацгвардійці пильно відстежують пересування росіян

Використовуючи лісосмуги на Харківщині, ворог намагається переховуватись від розвідувальних та ударних БпЛА. Втім українським воїнам вдається вчасно виявляти будь-який рух.

Так, у мережі з'явилося відео, як спецпризначенці 2 загону ЦСП "Омега" влучно відпрацювали з FPV-дрона по "непроханих гостях".

Ворог має відчути, що на українській землі йому немає місця!

– пишуть у Нацгвардії.

Влучання дрона по росіянах на Харківщині: дивіться відео

Наступ на Харківщину: останні новини