Харківщину атакувало новостворене угруповання російської армії, - британська розвідка

Британська розвідка стверджує, що у наступі на Харківщину бере участь новостворене російське військо. Мова йде про так зване Північне угрупування військ.

У Великій Британії стверджують, що це угрупування взяло під свій контроль декілька сіл Харківської області.

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Вовчанськ, ймовірно, є безпосередньою ціллю російських військ

Північне угрупування російських військ бере участь у боях за Вовчанськ.

"Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою російською ціллю, де наразі ведеться боротьба між російськими та українськими силами", – пише британська розвідка.

Також там вважають, що російське командування домагається передислокації українських ресурсів з інших ділянок лінії фронту, відкривши додатковий напрямок атаки на Харківщині.

Окрім цього, Росія намагається погрожувати Харкову – другому за величиною місту України.

Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову потужність, щоб взяти місто без відволікання додаткових сил у цей район,

– додають у розвідці Великої Британії.

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