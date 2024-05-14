Харківщину атакувало новостворене угруповання російської армії, - британська розвідка
Джерело:Міноборони Великої Британії
Британська розвідка стверджує, що у наступі на Харківщину бере участь новостворене російське військо. Мова йде про так зване Північне угрупування військ.
У Великій Британії стверджують, що це угрупування взяло під свій контроль декілька сіл Харківської області.
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Вовчанськ, ймовірно, є безпосередньою ціллю російських військ
Північне угрупування російських військ бере участь у боях за Вовчанськ.
"Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою російською ціллю, де наразі ведеться боротьба між російськими та українськими силами", – пише британська розвідка.
Також там вважають, що російське командування домагається передислокації українських ресурсів з інших ділянок лінії фронту, відкривши додатковий напрямок атаки на Харківщині.
Окрім цього, Росія намагається погрожувати Харкову – другому за величиною місту України.
Малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову потужність, щоб взяти місто без відволікання додаткових сил у цей район,
– додають у розвідці Великої Британії.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Наразі ситуація у Харківській області "суттєво загострена". При цьому головком Сирський запевняє, що ЗСУ знають про плани Росії та гнучко реагують на всі її дії.
- Задля збереження життів українських військових, було ухвалено рішення про зміну позицій біля Лук'янців на Харківщині.
- Тим часом Генштаб запевняє, що якби українські резерви не були підготовлені, то ситуація на Харківщині була б значно гіршою.
- А у ГУР прогнозують, що ЗСУ стабілізують ситуацію на Харківському напрямку найближчими днями.