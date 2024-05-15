Вмирають, "як мухи": на Харківщині деякі російські підрозділи втратили до половини складу

15 травня 2024, 11:09
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Джерело:

АТЕШ

Сили оборони знищують російських штурмовиків на Харківському напрямку у великій кількості. Деякі ворожі підрозділи втратили до 70 відсотків особового складу.

Наступ росіян на Харківщину триває. Ворог збільшив тиск, а ЗСУ завдають йому значних втрат. За словами українських підпільників, цілий ряд підрозділів противника фактично втратив боєздатність через великі втрати.

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Причина втрат – внутрішні конфлікти

Втрати вбитими і пораненими в деяких штурмових підрозділах ворога становлять до 70 відсотків особового складу. 

Партизани говорять, що не останню роль у високому рівні втрат ворога відіграють сутички між лінійними підрозділами збройних сил Росії та "Шторм Z", куди набирають, в основному, з в'язниць. Керувати ж колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід.

Підпільники руху АТЕШ повідомляють, що внаслідок важких боїв втратили боєздатність окремі підрозділи ворога:

  • 138 окремої мотострілецької бригади,
  • 18 мотострілецької дивізії,
  • 7 окремого мотострілецького полку.

Що наразі відомо про наступ росіян на Харківщині

  • В районах Лук'янців та Вовчанська на Харківському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська намагаються здобути тактичну перевагу.
  • У цьому районі нашим військовим для збереження життя військових довелось перейти на більш вигідні позиції.
  • Втім, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. На думку аналітиків ISW, пріоритет окупантів – створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною, а не значне просування вперед.
  • В той же час, Вовчанськ перебуває під постійними ворожими обстрілами. Вже кілька діб там триває евакуація населення, спільними зусиллями ДСНС, волонтерів і Нацполіції вдалося вивезти близько 7500 осіб у безпечніші місця.
  • Загроза для Сумщини також поки що зберігається. Втім, наступ на цьому напрямку стане можливим, коли звільняться російські сили, задіяні на Харківщині.

Автор: Василь Розтрьопа