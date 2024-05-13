Намагалися прорватися на Харківщину: ЗСУ розбили колону техніки та піхоту окупантів

Українські військові знищили танки-черепахи та БПМ-2 росіян, які намагалися здійснити прорив на Харківщині.

Колону техніки росіян розбили сили підрозділів Третьої окремої штурмової бригади та суміжних 66 ОМБр та 77 бригади ДШВ. Бійці знищили окупантів зграями ударних дронів та бригадною артилерією.

Читайте також В Офісі Президента заявили, що Росія може атакувати й на інших напрямках

Втрати росіян

За інформацією військових, три одиниці техніки було знищено безповоротно та ще чотири – уражено.

Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів,

– розповіли в 3 ОШБр.

Бійці наголосили, що весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту – не досягнуто.

Роботу виконано бійцями батальйону безпілотних систем, пілотами 1 мехбату, арти 2 САДн та розвідпідрозділу БУАР Третьої штурмової!

– додали в пресслужбі.

Яка зараз ситуація на Харківщині