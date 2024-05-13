Намагалися прорватися на Харківщину: ЗСУ розбили колону техніки та піхоту окупантів
Джерело:Третя окрема штурмова бригада
Українські військові знищили танки-черепахи та БПМ-2 росіян, які намагалися здійснити прорив на Харківщині.
Колону техніки росіян розбили сили підрозділів Третьої окремої штурмової бригади та суміжних 66 ОМБр та 77 бригади ДШВ. Бійці знищили окупантів зграями ударних дронів та бригадною артилерією.
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Втрати росіян
За інформацією військових, три одиниці техніки було знищено безповоротно та ще чотири – уражено.
Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів,
– розповіли в 3 ОШБр.
Бійці наголосили, що весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту – не досягнуто.
Роботу виконано бійцями батальйону безпілотних систем, пілотами 1 мехбату, арти 2 САДн та розвідпідрозділу БУАР Третьої штурмової!
– додали в пресслужбі.
Яка зараз ситуація на Харківщині
- На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення. Ворог здобув частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці, проте українські захисники зуміли зупинити подальше просування росіян.
- Голова Харківської ОВА розповів, що ворог продовжує тиснути. Він атакує на Вовчанському напрямку та у напрямку села Липці. Звідти евакуйовують людей. Загалом у безпечні місця уже вивезли понад 5 тисяч громадян. У самому Вовчанську з 2500 тисяч залишилося лише 300 осіб.
- За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, оборонні рубежі на межі російсько-українського кордону неможливо було побудувати, адже там інженери стали б легкою ціллю для росіян. Втім, він зазначає, що оборонні рубежі в Харківській області є і вони дуже надійні.
- На тлі наступу росіян на Харківщині було також змінено командувача ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.