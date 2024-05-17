Не лише Вовчанськ: Зеленський назвав цілі росіян на Харківщині

Місто Вовчанськ залишається ціллю росіян під час наступу на Харківщину. Водночас окупанти не планують зупинятися та мають інші плани.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни не полишають спроб

Глава держави пояснив, що окупанти також хочуть захопити відповідну зону в 10 кілометрів. Таким чином росіяни завжди хочуть розвивати успіх, якщо їм вдається чогось досягнути.

Водночас, за словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся. Крім того, кілька напрямків посилили окремими батальйонами, які були в резерві, чи на інших напрямках.

Що зараз відбувається на Харківщині

У Генеральному штабі розповіли, що від початку доби 16 травня росіяни 5 разів атакували позиції Збройних Сил на Харківському напрямку. Зокрема, ворог намагається штурмувати українські війська в районі міста Вовчанськ.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку у Харкові учора, 16 травня. Разом із військовим керівництвом глава держави обговорив перспективи та загрози бойової ситуації на півночі.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг. Наразі в Харківській області по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони.

ЗСУ в Харківській області вдалося захопити двох російських загарбників у полон. Оператори 8-го окремого полку ССО зазначили, що полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових.

За даними Генштабу, Сили оборони завадили ворогу реалізувати свій план – максимально просунутися вглиб Вовчанська та закріпитися на позиціях у місті.