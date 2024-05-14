Активні бої тривають вдень і вночі, – у ЗСУ розповіли про мету ворога в Часовому Яру

Ситуація на Харківщині залишається складною, а окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. За добу російські війська здійснили більше 12 штурмів.

Про ситуацію на Харківщині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Бойові дії тривають постійно

Ворожі сили продовжують знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу.

У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав,

– наголосив Волошин.

Росіяни прагнуть захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. За словами Волошина, окупанти уже не проводять таких масованих "м'ясних штурмів", як раніше. Тепер вони частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

Варто зазначити, що окупанти кидають на штурм мобілізованих, колишніх в'язнів, а от техніку – навпаки приберігають. Зокрема там беруть участь в'язні із підрозділів "Шторм Z", "Шторм V".

Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що до наступу ворога залучено понад 30 тисяч росіян. Спершу на північно-східному кордоні перебуло близько 50 тисяч окупантів.

За попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів.

Лінія фронту не просувається

Заступник командира 2 штурмового батальйону 5 окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів, що лінія фронту навколо Часового Яру не просувається в жодну сторону.

Він також додав, що протягом останніх тижнів біля міста Часів Яр спостерігається послаблення наступального потенціалу російської армії. На думку Тарасенка, це пов'язане з нестачею ресурсів та значними втратами.

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