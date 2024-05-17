Вийшли з ладу Starlink: у WP розповіли про проблеми ЗСУ під час наступу росіян на Харківщині
Джерело:The Washington Post
Ще у перший день нещодавнього російського наступу в Харківській області термінали Starlink вийшли з ладу. Їх використовують українські захисники на фронті.
Цікаво, що супутникові інтернет-термінали Starlink широко використовуються також російськими військами в Україні. Зокрема, для координації атак, управління безпілотниками та іншими видами військової техніки.
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Дуже велика проблема для Сил оборони
The Washington Post пише, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження.
Бійці слідкували за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу. Однак, як стверджує видання, того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди.
Так, як з'ясувалося, термінали Starlink вийшли з ладу та перестали працювати. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю "сліпі".
Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або телефонами, де вони ще працювали,
– розповів захисник.
Яка наразі ситуація у Харківській області: головне
- На Харківщині тривають активні бої, а Сили оборони не дають ворогу закріпитись. Наразі українські бійці здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська.
- Місто Вовчанськ залишається ціллю росіян під час наступу на Харківщину. Водночас окупанти не планують зупинятися та мають інші плани. Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами.
- Водночас, за словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся.
- Також президент говорить, що Сили оборони стабілізували просування росіян на півночі Харківщини. Наразі найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів.
- Буданов вважає, що головна мета наступу на Харківщину – створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на східних напрямках та дестабілізувати ситуацію всередині країни.
- Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що Росія має намір "торгуватися" за кошт захоплених населених пунктів Харківської області. Кремль хоче покласти їх на стіл переговорів в обмін на інші території.