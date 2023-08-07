Є всі передумови для обвалення Південного плацдарму: чи готова Росія втримати цю ділянку фронту

Українські сили мають певні успіхи на Півдні та поступово просуваються вглиб другої лінії оборони ворога в районі села Роботине.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що цими діями українські сили намагаються зробити пробоїни в обороні ворога. А потім мають здійснити класичний маневр охоплення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Є передумови

Водночас для українських сил залишається важливим виконати головне завдання на Півдні.

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Якщо поділити фронт на дві великих частини – Східний плацдарм, де є Куп'янськ, Бахмут та Мар'їнка, та Південний плацдарм, де всі решта напрямки фронту, то зараз важливо створити передумови для обвалення саме Південного плацдарму. Він має обвалитись повністю – до Перекопського перешийка, включно з виходом на Північне Приазов'я. Передумови для цього є,

– зауважив військовий експерт.

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Зараз росіяни серйозно укріплюють Перекопський перешийок дефіцитними ресурсами. Петро Черник зауважив, якби вони були впевненні, що утримають Південь, то цього б не робили.

Ситуація на Південному напрямку

Росіяни усіма способами намагаються зупинити наступ ЗСУ на Півдні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог мінує територію у три шари. При цьому мінуються не тільки позиції, але й усі напрямки руху.

Також окупанти міцно укріплюють та бетонує важливі для них панівні висоти.

За повідомленням командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, загарбники застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки. Окупанти зробили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, що містять хімічну речовину – можливо хлорпікрин.

Командувач угруповання підкреслив, що у такий спосіб противник намагається зупинити наступ ЗСУ на Півдні.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що удари українських сил зокрема по Чонгарському мосту дозволять Україні створити умови для майбутніх наступальних дій. У такий спосіб ЗСУ відрізають угруповання окупантів на Півдні й руйнують їхню логістику.