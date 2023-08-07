Є всі передумови для обвалення Південного плацдарму: чи готова Росія втримати цю ділянку фронту
Українські сили мають певні успіхи на Півдні та поступово просуваються вглиб другої лінії оборони ворога в районі села Роботине.
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що цими діями українські сили намагаються зробити пробоїни в обороні ворога. А потім мають здійснити класичний маневр охоплення. Про це він розповів 24 Каналу.
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Є передумови
Водночас для українських сил залишається важливим виконати головне завдання на Півдні.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
Якщо поділити фронт на дві великих частини – Східний плацдарм, де є Куп'янськ, Бахмут та Мар'їнка, та Південний плацдарм, де всі решта напрямки фронту, то зараз важливо створити передумови для обвалення саме Південного плацдарму. Він має обвалитись повністю – до Перекопського перешийка, включно з виходом на Північне Приазов'я. Передумови для цього є,
– зауважив військовий експерт.
Військовий експерт назвав головне завдання ЗСУ на Південному плацдармі: дивіться відео
Зараз росіяни серйозно укріплюють Перекопський перешийок дефіцитними ресурсами. Петро Черник зауважив, якби вони були впевненні, що утримають Південь, то цього б не робили.Зверніть увагу! Українські сили продовжують завдавати удари по ворогу на Півдні, в Херсонській області. Зокрема спецпризначенці ГУР МО батальйону "Шаман" знищили на окупованій території один з ворожих підрозділів "ракетних військ спеціального призначення".
Ситуація на Південному напрямку
- Росіяни усіма способами намагаються зупинити наступ ЗСУ на Півдні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворог мінує територію у три шари. При цьому мінуються не тільки позиції, але й усі напрямки руху.
- Також окупанти міцно укріплюють та бетонує важливі для них панівні висоти.
- За повідомленням командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, загарбники застосували хімічні снаряди у районі Новоданилівки. Окупанти зробили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, що містять хімічну речовину – можливо хлорпікрин.
- Командувач угруповання підкреслив, що у такий спосіб противник намагається зупинити наступ ЗСУ на Півдні.
- Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що удари українських сил зокрема по Чонгарському мосту дозволять Україні створити умови для майбутніх наступальних дій. У такий спосіб ЗСУ відрізають угруповання окупантів на Півдні й руйнують їхню логістику.