Україна воює розумно, а прогрес Росії мізерний, – Білий дім про наступ росіян біля Авдіївки
Нове загострення на Сході України триває вже кілька днів. Під ударом окупантів переважно Авдіївський напрямок.
Росіяни дуже сильно обстрілюють Авдіївку. Коксохімічний завод у цьому місті уже не можна відновити, тільки відбудувати наново, хоч він і виглядає цілим зовні. Утім, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі вважає, що Росія не досягає успіху на Сході України, передає 24 Канал.
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Як у США бачать російський наступ на Сході України
Російські військові, схоже, використовують тактику "людської хвилі", коли вони кидають масу погано підготовлених солдатів прямо на поле бою без належного спорядження і, очевидно, без належного навчання і підготовки,
– каже Кірбі.
Він говорить, що цей наступ не став несподіванкою, адже щось подібне Росія вже робила минулої зими. Окупанти не цінують життя своїх солдатів і фактично жертвують ними, щоб захопити більше українських територій. Україна ж боронить свої кордони і воює "ефективно та розумно".
Кірбі упевнений, що ЗСУ дадуть відсіч, але наголошує: для цього потрібно продовжувати підтримувати нашу державу.
Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там, де він є, виглядає дуже мізерним,
– підсумував він.
Ситуація на Сході України
- Найновішу інформацію повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, росіяни прагнуть прорвати українські позиції на північ від Авдіївки, в районі Красногорівки. Окупанти кидають у бій багато важкої техніки, запеклі бої тривають уже п'ятий день. За чотири дні нашим захисникам вдалося знищити два російські винищувачі.
- Інститут вивчення війни також указує на провал російського наступу на Сході України. А ще там помітили, що росіяни намагаються звести до мінімуму згадки про бої за Авдіївку.
- Раніше окупанти розганяли наративи про оточення Авдіївки, "втечу ЗСУ" та свої фейкові перемоги.