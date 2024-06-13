"Ситуація стабілізувалась": топгенерал США пояснив, чому наступ росіян на Харківщині зупинився

У травні Росія почала масований наступ на Харківщині. Втім, українська армія зуміла втримати натиск переважаючих сил противника, перейти до оборони та навіть стабілізувати фронт.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась. Це сталось завдяки тому, що українська сторона ефективно вибудувала оборонні лінії в цьому регіоні, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Росіяни у травні розпочали на цій ділянці черговий наступ у надії досягти стратегічних цілей.

Дивіться також У росіян нові дедлайни: де ворог зміг просунутися у районі Часового Яру

Ситуація на Харківщині стабілізувалась

Браун взяв участь у пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі. Генерал зазначив, що російський наступ в цьому регіоні відвертає увагу та можливості українців на інших напрямках.

Я б сказав, що зараз ситуація дещо стабілізувалася, ніж була протягом останніх кількох тижнів. І одна з речей, на якій українці зосередитися протягом останніх кількох місяців, починаючи з 24-го, – це розбудова своїх оборонних ліній. Вони досить ефективно розбудовують ці оборонні лінії, що створило певну стабільність,

– говорить Чарльз Браун.

Однак, генерал наголосив, що російський наступ на Харківщині змушує Україну перекидати частину сил з інших напрямків, що дещо розтягує оборону.

Браун додав, що наразі українська сторона досить добре утримує оборонні рубежі на Харківщині. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про “уповільнення просування росіян і стабілізацію на цій конкретній ділянці фронту”. За його словами, наразі росіяни не мають сили, яка б могла “скористатися перевагами прориву”.

Що нині відбувається на фронтах Харківщини