"Ситуація стабілізувалась": топгенерал США пояснив, чому наступ росіян на Харківщині зупинився
У травні Росія почала масований наступ на Харківщині. Втім, українська армія зуміла втримати натиск переважаючих сил противника, перейти до оборони та навіть стабілізувати фронт.
На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась. Це сталось завдяки тому, що українська сторона ефективно вибудувала оборонні лінії в цьому регіоні, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Росіяни у травні розпочали на цій ділянці черговий наступ у надії досягти стратегічних цілей.
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Ситуація на Харківщині стабілізувалась
Браун взяв участь у пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі. Генерал зазначив, що російський наступ в цьому регіоні відвертає увагу та можливості українців на інших напрямках.
Я б сказав, що зараз ситуація дещо стабілізувалася, ніж була протягом останніх кількох тижнів. І одна з речей, на якій українці зосередитися протягом останніх кількох місяців, починаючи з 24-го, – це розбудова своїх оборонних ліній. Вони досить ефективно розбудовують ці оборонні лінії, що створило певну стабільність,
– говорить Чарльз Браун.
Однак, генерал наголосив, що російський наступ на Харківщині змушує Україну перекидати частину сил з інших напрямків, що дещо розтягує оборону.
Браун додав, що наразі українська сторона досить добре утримує оборонні рубежі на Харківщині. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про “уповільнення просування росіян і стабілізацію на цій конкретній ділянці фронту”. За його словами, наразі росіяни не мають сили, яка б могла “скористатися перевагами прориву”.
Що нині відбувається на фронтах Харківщини
- Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що російське командування зібрало у травні на різних ділянках фронту війська і кинуло їх на Харківський напрямок без жодних надій на просування. Він зазначив, що хоч росіяни і відволікли українські війська, втім, втратили у Вовчанську основні свої сили.
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що на півночі Харківської області бойові дії тривають цілодобово. Ситуація була стабілізована. ЗСУ останніми днями проводили ударно-штурмові дії, повернули частину української території та закріпилися.
- Росіяни також планували здійснити провокацію і на Сумщині, щоб ще більше розтягнути наші сили. Зрадник свого народу Рамзан Кадиров повідомив увечері 9 червня, що його бійці захопили українське село Рижівку. Майже одразу місцева влада Білопільської громади спростувала його брехню.
- Росіяни повністю провалили свій наступ на Харківщину, який почали у травні. В ГУР повідомили, що це вплинуло на плани та дії ворога і на інших ділянках фронту також.