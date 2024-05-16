Працюють на максимумі: воїн ЗСУ сказав, чи може Росія посилити угруповання на Харківщині
Росіяни розпочали наступальні дії на Харківську область 10 травня. Зараз ворог намагається використовувати всі свої наявні резерви на цьому напрямку.
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що зараз росіяни просуваються в області завдяки підготовленим угрупованням. Ворог має не так багато варіантів, з яких напрямків взяти нові резерви.
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Чи можуть росіяни посилити угруповання
За словами Сазонова, у Харківській області в росіян є резерви, про які ЗСУ було відомо. Ворог працює на максимумі можливостей, однак нових резервів окупанти не перекидали на цей напрямок.
У них немає вільних резервів. Вони б з радістю посилили наступ на Харківську область, але не мають бойових підрозділів,
– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.
Всі прориви та успіхи ворога в Харківській області, за словами Сазонова, робили десантні бойові підрозділи з досвідом.
Вони можуть посилити свої угруповання завдяки Сумській області, тих резервів, що є там, або Куп'янська. Ще під питанням Лиман, але там точаться такі бої, що звідти нікого не візьмуть,
– пояснив військовослужбовець ЗСУ.
Як просуваються росіяни в Харківській області: дивіться на карті
Ситуація в Харківській області:останні новини
- Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг. Наразі в Харківській області по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони.
- Росіяни в Харківській області атакували у напрямку населеного пункту Стариця. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. На жаль, контратаці ЗСУ в районі міста Вовчанськ передували російські обстріли.
- ЗСУ в Харківській області вдалося захопити двох російських загарбників у полон. Оператори 8-го окремого полку ССО зазначили, що полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових.
- Начальник Харківської обласної поліції Сергій Болвінов розповів, що у Вовчанську росіяни "переслідують" цивільні та поліційні автівки за допомогою FPV-дронів. Болвінов зазначив, що у Вовчанській та прилеглих громадах людей залишилося небагато, втім, усі вони потребують допомоги.