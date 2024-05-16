Працюють на максимумі: воїн ЗСУ сказав, чи може Росія посилити угруповання на Харківщині

Росіяни розпочали наступальні дії на Харківську область 10 травня. Зараз ворог намагається використовувати всі свої наявні резерви на цьому напрямку.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що зараз росіяни просуваються в області завдяки підготовленим угрупованням. Ворог має не так багато варіантів, з яких напрямків взяти нові резерви.

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Чи можуть росіяни посилити угруповання

За словами Сазонова, у Харківській області в росіян є резерви, про які ЗСУ було відомо. Ворог працює на максимумі можливостей, однак нових резервів окупанти не перекидали на цей напрямок.

У них немає вільних резервів. Вони б з радістю посилили наступ на Харківську область, але не мають бойових підрозділів,

– підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Всі прориви та успіхи ворога в Харківській області, за словами Сазонова, робили десантні бойові підрозділи з досвідом.

Вони можуть посилити свої угруповання завдяки Сумській області, тих резервів, що є там, або Куп'янська. Ще під питанням Лиман, але там точаться такі бої, що звідти нікого не візьмуть,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Як просуваються росіяни в Харківській області: дивіться на карті

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