Путін зараз не штурмуватиме Харків, Москва виділила всього 15 тисяч військових, – Подоляк

Наразі Росія не планує просуватися до Харкова. Кремль відправив на Харківський напрямок замало військових.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, новий наступ росіян у Харківській області має на меті дві цілі – переспрямувати увагу України та показати Заходу, що Росія може воювати довго.

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Мета наступу окупантів

Михайло Подоляк розповів, що Росія зараз не штурмуватиме Харків, оскільки росіяни виділили всього 15 тисяч військових для наступу на цьому напрямку. Проте ідея Кремля полягає в іншому – окупанти хочуть розширити лінію фронту, змусити Україну перерозташувати свої резерви та скористатися затримкою пакета допомоги США.

Буде ще два – три тижні, коли вони матимуть повне домінування в ресурсах, а потім це почне вирівнюватися,

– сказав він.

Інша причина наступу у психологічній складовій. Як зазначає Подоляк, російська влада хоче показати, що країна може воювати скільки завгодно і що чинити опір безглуздо. Проте це повідомлення не для України, а для партнерів, які підтримують нашу країну.

"Візуальні наслідки цього нового наступу були дуже знайомі після більш ніж двох років війни Росії проти України: міські пейзажі, атаковані важким озброєнням, осклілі очі переселенців, які мали небагато, а тепер втратили все, та енергійна рішучість від багатьох солдатів і цивільних, які відмовляються дозволити російській армії прокотитися країною без спротиву," – пише видання The Guardian.

Ситуація у Харківській області