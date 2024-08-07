Затягнувся уже на 3 місяці: Буданов відповів, коли наступ росіян піде на спад

Начальник ГУР оцінює, що невдовзі російські наступальні операції мають піти на спад. За словами Кирила Буданова, має це статися до двох місяців.

Як констатував посадовець, практика десятирічної війни засвідчила, що наступальний потенціал будь-якої сторони не витримує більш як два місяці.

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В очікуванні спаду наступу росіян

Буданов наголосив, що теперішні наступальні операції російських окупантів наближаються до трьох місяців. Відповідно, у найближчій перспективі варто очікувати на зменшення їхньої інтенсивності.

Від півтора до двох місяців основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся. Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. Ми до цього готуємось,

– зазначив очільник Головного управління розвідки.

За словами генерал-лейтенанта, подальша ситуація буде залежати, зокрема, від української сторони. Він поставив риторичне запитання стосовно того, чи вдасться реалізувати стратегію дій на випередження.

Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде п'ять місяців і все знову повториться? Чи будемо діяти на випередження?

10 травня 2024 року російська армія розпочала наступ на півночі Харківської області. Українським захисникам вдалось стабілізувати ситуацію, тому далі, ніж на 10 кілометрів, загарбники не просунулися, про що згадував президент Володимир Зеленський.

Наразі найзапеклішою є ситуація на Покровському напрямку Донецької області. Генштаб 7 серпня інформував, що за добу противник здійснив 42 штурмові дії в районах Воздвиженки, Новоолександрівки та інших населених пунктів.

Власне, найбільша активність росіян спостерігалася поблизу Іванівки та Желанного на відповідній ділянці фронту. Крім того, на Сіверському напрямку відбулося 21 боєзіткнення, а на Торецькому – 18.

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Також заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповідав цими днями, що окупанти, хоч не мають суттєвих успіхів на Харківському напрямку, проте щоденно намагаються прорвати оборону українських воїнів.

За його словами, у противника, на жаль, не спостерігається снарядний голод, тому й він не шкодує боєприпасів. Водночас загарбники широко застосовують скиди з дронів, що теж суттєво впливає на логістику, евакуацію та забезпечення передових позицій Сил оборони України.