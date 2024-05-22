Понад пів сотні атак за добу: Світан сказав, де найгарячіша точка на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив про нову хвилю російського наступу в Харківській області та на Донбасі. Однак росіяни здебільшого продовжують наступальні операції та особливо тиснуть на одному напрямку.

Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що росіяни особливо зосереджені на Донецькій області, де буває 50 – 60 атак за добу. Щодо наступу на Харківську область, ворог відчуває брак сил.

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Найгарячіша точка

За словами Світана, росіяни продовжують наступати в Донецькій області, особливо ворог зосереджений на місті Покровськ. Щодо кількості атак за добу на цьому напрямку, буває по 50 – 60. В Харківській області ж є по 10 – 15 атак за добу.

"В росіян перша хвиля наступальних операцій, які кілька тижнів тривали в Харківській області, спала", – підкреслив льотчик-інструктор.

Де розташоване місто Покровськ: дивіться на карті

Також він додав, що окупанти, ймовірно, будуть перекидати додаткові військові частини в Харківську область, оскільки ширина фронту сягає близько 80 кілометрів, а сил та засобів у росіян є недостатніми для продовження бойових дій.

Або ж припинять масштабні дії та проводитимуть тактичні наступальні операції, і не більше того. Найближчими днями це буде зрозуміло,

– зауважив Світан.

Ситуація на лінії фронту: коротко