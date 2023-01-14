Росіяни можуть готувати новий наступ на весну: де вже почались підготовчі роботи

Росіяни почали підготовчі роботи до ймовірного весняного наступу. На деяких напрямках вони вже потрохи починають його.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше він розказав про те, яке стратегічне значення має для росіян Соледар.

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Мобілізовані росіяни з полігонів

Світан розповів, що у росіян нині є 200 тисяч мобілізованих, які не одразу вирушили на фронт, а готувались на полігонах. Тепер вони батальйонами заходять в Україну. Показовий приклад БТГ у Макіївці, яких ЗСУ знищили. По 2 – 3 БТГ нині заходять щодня і розосереджуються по фронту.

Уже почались певні воєнні дії, які можна сказати оживили фронт. З таким же поривом, з яким вони намагаються йти в районі Соледару на оточення Бахмута, вони так само йдуть і південніше, можливо, навіть потужніше вийти в бік Костянтинівки,

– зазначив військовий експерт.

Світан про те, де вже почались підготовчі роботи по новому наступу росіян навесні: дивіться відео

Локальний наступ

Він продовжив, що артилерійська підготовка відбувається в районі Вугледару, Гуляйполя. Фронт почав рухатись. Однак повністю ці 200 тисяч зайдуть в Україну під кінець лютого. Вони будуть здатні лише на якусь локальну дію, не за рамками тих локацій.

"Швидше за все, це буде спроба з південного фронту, з боку Гуляйполя, Вугледару піднятись на північ угору, перерізати шляхи постачання з Запоріжжя та Дніпра в бік Донецька, нашого донецького угруповання. Це все, що вони на кінець зими – початок весни можуть зробити з тією кількістю сил і засобів, які нині є", – зауважив льотчик-інструктор.

Полковник ЗСУ в запасі додав, що для чогось більшого росіянам потрібно 300 – 400 тисяч військових. Таку кількість людей вони, очевидно, готуватимуть на літо для наступного наступу. Нині ж вони заходять в Україну по плану, групами й на лютий готують свої дії.

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