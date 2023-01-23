Військовий експерт порівняв становище Путіна з Гітлером у 1944 році
Українська розвідка повідомила, що росіяни готують новий наступ на територію України навесні – початку літа. Хоча, на що розраховує Владімір Путін, невідомо. Рік назад він намагався захопити Київ своєю регулярною армією і програв. Тепер має 200-тисячне військо мобілізованих. Однак й ЗСУ стали сильнішими завдяки підтримці наших партнерів.
Проте, буде наступати Путін чи ні, залежить від його думок і від того, хто має на нього вплив в конкретний момент. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Ймовірно зараз на нього мають вплив прихильники війни і її продовження.
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Росіяни робитимуть ставку на живу силу
На думку експерта, насправді неможливо спрогнозувати логіку дій авторитарного і тоталітарного лідера, яким є Путін і був Гітлер та інші диктатори. Невідомо, на що він розраховує, коли збирається наступати другою хвилею на територію України.
А на що розраховував Гітлер у грудні 1944 року?
– запитує він.
За його словами, сам Путін теж не може собі дозволити визнати поразку.
"Зараз росіяни намагаються планувати свої бойові дії з розрахунку на перемогу. Якщо їм не вдалося здобути перемогу завдяки техніці та зброї, то тепер залишається робити ставку на живу силу", – наголосив він.
Харук зазначив, що недарма окупанти планують дострокові випуски у військових училищах – щоб забезпечити мобілізованих командирами нижчої ланки.
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Віримо в ЗСУ
"Українське ж командування неодноразово демонструвало здатність чудово визначати час і місце для можливого удару. Всі ми пам'ятаємо, як в серпні очікували наступу на Херсонському напрямку. І досить несподівано для нас і особливо для росіян ЗСУ почали наступ на Харківському напрямку", – зауважив він.
Він підкреслив, що зараз робити прогнози дуже складно.
"Але я вірю в наші Збройні сили, в наше командування і в те, що буде прийнято у відповідний час слушне рішення", – резюмував Андрій Харук.
Прогнози щодо розгортання ситуації на фронті
- Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат та звільняють українські міста й села. Глава Пентагону заявив, що переломний момент у війні вже настав. Тим часом у ГУР МО озвучили свій прогноз: весна та початок літа будуть вирішальними у війні.
- Окупанти не полишають надії все ж вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Саме таку мету і поставив для росіян президент Росії Владімір Путін ще на початку повномасштабного вторгнення. Оскільки мета не була досягнута, то своїх намірів росіяни поки що не полишають. Диктатор наказав повністю захопити Донбас до березня.
- Ще влітку було зрозуміло: вікно можливостей для наступу росіян буде у лютому 2023 року. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що підготувати потужний наступ окупантам буде дуже складно. Сьогодні російський військово-промисловий комплекс не здатний забезпечити велику кількість людей необхідною кількістю важкої техніки.