Яка ситуація в Басівці: Світан розібрав цілі росіян на Сумщині

У Росії стверджують, що окупантам начебто вдалось взяти під свій контроль населений пункт Басівка, що в Сумській області. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував таку заяву міноборони Кремля. Однак відомо, що росіяни все ж намагаються тиснути на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що окупанти через Новеньке намагаються вийти на Басівку, щоб потім рушити в сторону траси. Ця дорога дозволяє постачати все необхідне українським угрупованням із Сум у бік Суджі.

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"Росіяни в районі Басівки вперлись у створену нами, так би мовити, "сіру зону". Наші війська вийшли звідти, розмістившись на висотах, що дозволяє тримати село під вогневим контролем", – сказав він.

Дії росіян на Сумщині

Роман Світан зауважив, що окупанти заходять групами у Басівку, однак одразу попадають під серйозний артилерійський вогонь. Також там активно працюють українські дрони.

Тому точно не можна сказати, що росіяни контролюють Басівку. Вони не можуть підтягнути туди ні артилерію, ні іншу техніку. Солдатів Росії там одразу знищують,

– підкреслив він.

Як далі розвиватимуться події залежатиме від того, скільки сил та засобів противник використовуватиме на цьому напрямку та як ЗСУ протидіятимуть ворогу.

Яка ситуація на Сумщині: карта

На думку військового експерта, росіяни готуються до літнього наступу, накопичуючи зараз сили. Ймовірно, після завершення дощів ворог рушить виконувати завдання Владіміра Путіна – "звільняти" українські території, які Росія незаконно вписала у свою конституцію. Мовиться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Основну операцію росіяни проводитимуть у Луганській та Харківській областях, на лівому березі Осколу. Їм треба витиснути там наші війська до 9 травня (2025 року – 24 Канал), щоб потім розпочати літню військову кампанію,

– припустив він.

Зазначимо, що ворог атакує село Басівка на Сумщині невеликими штурмовими групами, зокрема на квадроциклах, намагаючись закріпитися й розширити бойову зону. Українські військові тримають оборону й готові до нових атак уздовж понад 530-кілометрової ділянки кордону.