Росіян з Авдіївки розподілили на інші напрямки: боєць ЗСУ сказав, де є загострення

Після окупації Авдіївки російські військові не планують зупиняти свою наступальну операцію. Зокрема, ворожі військові активізувалися на кількох інших ділянках фронту.

Боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом повідомив, де зараз загострилась ситуація. Зауважимо, що окупанти також продовжують активні штурмові дії на Авдіївському напрямку.

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Росіяни активізувалися на трьох напрямках

Для росіян було надзвичайно важливо захопити Авдіївку до 15 березня – саме з цього дня розпочинаються президентські вибори у Росії. Однак на цьому окупанти, на жаль, не планують зупинятися.

Після того, як штурмовим групам вдалося захопити Авдіївку, їх розподілили на інші ділянки фронту. Зокрема, активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку (Роботине), Донецькому (Лиман) та Харківському (Куп'янськ), але й ними не обмежуватимуться,

– наголосив Тарас Березовець.

Мобілізація та дезертирство росіян

За останніми даними західних ЗМІ, на Запорізький напрямок росіяни стягують 50 тисяч військових. Головне завдання для окупантів там – зайти у Роботине.

Звісно, втрати, яких зазнали окупанти в районі Авдіївки, необхідно хоч якось поповнювати. Тож у Росії триває прихована мобілізація, яка, можливо, й відзначається кількісними показниками, але точно не якісними. У будь-які способи росіян, зокрема й хронічно хворих, алко- та наркозалежних, намагаються завербувати на службу,

"Їм важливо досягнути потрібної цифри. Що нижчими за соціальним статусом будуть мобілізованої, тим вигіднішою буде їхня загибель. Мовиться про банальну "утилізацію непотребу", – пояснив Березовець.

Тим часом морально-психологічний стан росіян, які уже воюють, вже на доволі низькому рівні. За даними російського проєкту, який нібито допомагає уникнути участі у війні, за останній рік кількість військових, які хочуть дезертувати з армії Росії, зросла вдесятеро.

Ті, кого українські Сили оборони взяли в полон, охоче здаються й самі, якщо є можливість. Але це не стосується кадрових підрозділів, яких активно "обробили". Рівень їхньої підготовки та моральний дух є вищий, ніж в інших російських підрозділах,

– підтвердив боєць ЗСУ.

Однак назагал росіяни справді мають велику схильність до дезертирства та добровільної здачі у полон. Це, до слова, продемонструвала Харківська та Херсонська операції, які успішно провели ЗСУ.

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