За даними західних ЗМІ, диктатор Путін переконаний, що зможе захопити Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину до кінця 2025 року. В Росії досі хочуть контролювати ці території.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з полковником армії Великої Британії у відставці Гемішем де Бреттон-Гордоном. За його словами, упродовж останні 18 місяців лінія фронту не зазнала кардинальних змін. Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат та повільно просуватися.

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Чи зможе Росія захопити 4 українські області

Як наголосив британський полковник, єдиною помітною зміною на лінії фронту стала операція ЗСУ в Курській області. Зараз Росія не має перспектив прорвати українську оборону та різко просунутися вперед.

Я вважаю, що завдання захопити 4 українські області до кінця 2025 року нереалістичним. Перспектив серйозного наступу російських сухопутних військ просто немає. Сподіваймося, що в Росії нарешті це усвідомлять. Бо ця війна кожного дня вбиває все більше людей,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Весь світ хоче припинення цієї війни, окрім диктатора Путіна та його прихвоснів. При цьому не можна забувати, що саме Росія напала на Україну. Вони повинні забрати з усієї української землі та компенсувати усі збитки.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg писало – Путін буцімто переконаний, що російські окупанти зможуть захопити 4 українські області до кінця 2025 року.

Додамо, станом на 12 червня втрати Росії на війні проти України становлять вже понад 1 мільйон особового складу. Також наші захисники знищили 10933 російських танків, 22786 бойових броньованих машин, 29063 артилерійських систем тощо.