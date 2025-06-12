Британський полковник оцінив шанси Росії захопити 4 області до кінця року
- За даними західних ЗМІ, диктатор Путін нібито переконаний, що російські окупанти зможуть захопити Донеччину, Луганщину, Херсонщину та Запоріжжя до кінця 2025 року.
- Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон оцінив ситуацію на фронті. Він сказав, чи дійсно Росія має можливості це зробити.
За даними західних ЗМІ, диктатор Путін переконаний, що зможе захопити Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину до кінця 2025 року. В Росії досі хочуть контролювати ці території.
На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з полковником армії Великої Британії у відставці Гемішем де Бреттон-Гордоном. За його словами, упродовж останні 18 місяців лінія фронту не зазнала кардинальних змін. Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат та повільно просуватися.
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Чи зможе Росія захопити 4 українські області
Як наголосив британський полковник, єдиною помітною зміною на лінії фронту стала операція ЗСУ в Курській області. Зараз Росія не має перспектив прорвати українську оборону та різко просунутися вперед.
Я вважаю, що завдання захопити 4 українські області до кінця 2025 року нереалістичним. Перспектив серйозного наступу російських сухопутних військ просто немає. Сподіваймося, що в Росії нарешті це усвідомлять. Бо ця війна кожного дня вбиває все більше людей,
– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.
Весь світ хоче припинення цієї війни, окрім диктатора Путіна та його прихвоснів. При цьому не можна забувати, що саме Росія напала на Україну. Вони повинні забрати з усієї української землі та компенсувати усі збитки.
Зверніть увагу! Видання Bloomberg писало – Путін буцімто переконаний, що російські окупанти зможуть захопити 4 українські області до кінця 2025 року.
Додамо, станом на 12 червня втрати Росії на війні проти України становлять вже понад 1 мільйон особового складу. Також наші захисники знищили 10933 російських танків, 22786 бойових броньованих машин, 29063 артилерійських систем тощо.