Під час спроб оточити Авдіївку Росія втратила щонайменше одну бригаду, – Зеленський
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський розповів про величезні втрати ворога на Авдіївському напрямку. У Білому домі кажуть, що наступ на цій ділянці фронту "дорого" обходиться Кремлю.
На початку жовтня росіяни посилили спроби захопити Авдіївку, однак успіхів досягти їм не вдалося. Навпаки, вони зазнали значних втрат, які, ймовірно, суттєво підірвуть їх наступальний потенціал.
Дивіться також Окупанти влізли у пастку: чому продовжують штурмувати Авдіївку попри шалені втрати
Болісні втрати ворога
27 жовтня глава держави провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час спілкування президент Зеленський розповів колезі про ситуацію на фронті, зокрема, зачепив події на Сході.
Український лідер підкреслив, що окупанти не планують відмовлятися від намірів захопити весь Донбас. Так, наприклад, вже майже два тижні, як вони активізувалися на Авдіївському напрямку, намагаючись взяти місто в оточення. Втім, наші захисники відкинули противника, завдаючи йому болісних втрат.
У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду,
– розповів Володимир Зеленський.
Білий дім теж каже, що наступ на Авдіївку "дорого" обходиться Росії
Представник Білого дому Джон Кірбі також зазначив, що окупанти під час наступальних дій під Авдіївкою зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 125 одиниць бронетехніки.
Кремль без жалю кидає у штурми своїх людей, прагнучи добитися результатів. Кірбі зауважив, що Росія втратила під Авдіївкою вже тисячі солдатів.
За словами представника Білого дому, українцям вдалося втримати оборону проти російського наступу, успішно відбиваючи ворожі танкові колони, які наступали на Авдіївку.
Крім того, Кірбі зауважив, що активізація росіян навколо Авдіївки, Лиману та Куп'янська не була несподіванкою.
"Ми працювали над тим, щоб Україна мала обладнання, необхідне для захисту своєї території", – наголосив він.
Що відбувається під Авдіївкою: останні відомості
- Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив, чому попри шалені втрати, окупанти продовжують штурм Авдіївки. За його словами, Кремлю потрібна хоч якась "перемога" для власного електорату. Також він розраховує взяттям Авдіївки натиснути на Україну у питанні переговорів. Росіяни хочуть показати світові, що вони перехопили ініціативу.
- За словами військового експерта Олега Жданова, у росіян бракує резерів. Зараз вони перекидають дві бригади з другої загальновійськової армії та тягнуть їх до Авдіївки. "Відсоток мобілізованих мінімальний, там переважно воюють кадрові військові та контрактники. Окупанти за гроші й під тиском наказу так вперто пруть на Авдіївку", – зазначив Жданов.
- Тим часом ЗСУ мають можливість скористатися тим, що окупанти наступають на Авдіївку. Вони можуть активізуватися на тих напрямках, звідки росіяни зніматимуть свої резерви та перекидатимуть під Авдіївку.