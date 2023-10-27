Президент Зеленський розповів про величезні втрати ворога на Авдіївському напрямку. У Білому домі кажуть, що наступ на цій ділянці фронту "дорого" обходиться Кремлю.

На початку жовтня росіяни посилили спроби захопити Авдіївку, однак успіхів досягти їм не вдалося. Навпаки, вони зазнали значних втрат, які, ймовірно, суттєво підірвуть їх наступальний потенціал.

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Болісні втрати ворога

27 жовтня глава держави провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час спілкування президент Зеленський розповів колезі про ситуацію на фронті, зокрема, зачепив події на Сході.

Український лідер підкреслив, що окупанти не планують відмовлятися від намірів захопити весь Донбас. Так, наприклад, вже майже два тижні, як вони активізувалися на Авдіївському напрямку, намагаючись взяти місто в оточення. Втім, наші захисники відкинули противника, завдаючи йому болісних втрат.

У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду,

– розповів Володимир Зеленський.

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Представник Білого дому Джон Кірбі також зазначив, що окупанти під час наступальних дій під Авдіївкою зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 125 одиниць бронетехніки.

Кремль без жалю кидає у штурми своїх людей, прагнучи добитися результатів. Кірбі зауважив, що Росія втратила під Авдіївкою вже тисячі солдатів.

За словами представника Білого дому, українцям вдалося втримати оборону проти російського наступу, успішно відбиваючи ворожі танкові колони, які наступали на Авдіївку.

Крім того, Кірбі зауважив, що активізація росіян навколо Авдіївки, Лиману та Куп'янська не була несподіванкою.

"Ми працювали над тим, щоб Україна мала обладнання, необхідне для захисту своєї території", – наголосив він.

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