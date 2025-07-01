Росіяни мають успіхи на Півдні: огляд фронту від ISW

Окупанти намагаються проводити наступальні дії уздовж усієї лінії фронту. На Сумщині просування ворога вдалося зупинити. Тим часом противник активізував атаки на Запоріжжі.

Так, упродовж кількох днів окупанти намагаються захопити населений пункт Кам'янське у Запорізькій області. Це панівна висота, яка дозволить ворогові вийти на автомобільну трасу та обстрілювати околиці Запоріжжя з артилерії, передає 24 Канал.

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Окупанти мали успіх на Півдні

Так, Інститут вивчення війни повідомляє, що нещодавно загарбники просунулись у східній частині Кам'янського (на південний захід від Оріхова). Про це свідчать геолокаційні кадри за 30 червня.

Крім того, російські військові блогери стверджують, що противник нещодавно просунувся у напрямку Гуляйполя. Кажуть, що окупанти увійшли до центральної частини Малинівки (схід від Гуляйполя). Втім, підтвердження цієї заяви немає.

Обстановка у Запорізькій області / Фото ISW

Ворог рветься до Куп'янська і до адмінкордону з Дніпропетровщиною

Також геолокаційні кадри, опубліковані 30 червня, підтверджують просування російських сил на захід і північний захід від Іванівки (східніше Куп'янська.

Ворог наблизився до Куп'янська / Фото ISW

Крім того, ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку. Знімки за 30 червня показують, як підрозділи 30-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у Новомиколаївці (північний схід від Новопавлівки), що свідчить про нещодавнє захоплення населеного пункту.

Противник захопив Новомиколаївку / Фото ISW

Зверніть увагу! В Україні запевняють, що російські війська не займають жодної території у Дніпропетровській області, хоча бої точаться біля кордону з Донеччиною.

На решті напрямків продовжуються запеклі бої. Найгарячіше – на Покровському. Тут ворог зосереджує удари в районі траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка.