Війська Росії можуть розпочати наступи на нових напрямках із сумнівною перспективою, – ISW

Захід попереджає про можливий новий потужний наступ Росії. Натомість аналітики спостерігають, що темпи російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюються.

Відповідну тезу озвучили в Інституті з вивчення війни. Укладачі свіжого звіту зауважили, що окупанти здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута. Натомість ЗСУ провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста 21 та 22 березня.

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Наступальний потенціал ворога знижується

Про це 22 березня повідомив Генштаб, зазначають в Інституті. У повідомленні йдеться про те, що наступальний потенціал ворога поблизу Бахмута знижується. Раніше, кажуть аналітики, українські офіційні особи повідомляли, що зменшилася кількість бойових зіткнень у місті останніми днями.

Тим часом речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі 21 березня заявив, що російські та українські військові віддають пріоритет операціям навколо Бахмута. Крім того, він зазначив, що ворог може спробувати здійснити ще один наступ. Не виключено, що він буде на багатьох різних напрямках.

Водночас в Інституті цитують міноборони Великої Британії. У його аналізі йдеться про те, що російські військові, можливо, втрачають темпи у районі Бахмута. І причиною цього є передислокування своїх підрозділів на інші напрямки.

Ворог нарощує темпи на іншому напрямку

Укладачі звіту зауважили, що ворог нарощує темпи наступальних операцій навколо Авдіївки. Роблять росіяни це для того, щоб оточити населений пункт. І не виключено, що це окупанти роблять, жертвуючи операціями навколо Бахмута, а також наступом навколо Вугледара, який призупинився.

В Інституті зауважили, що російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Але слід розуміти, що вони, швидше за все, відчутних результатів ворогові не принесуть. І все тому, що російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації.

Зауважимо, що 22 березня Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Під час свого візиту він не лише поспілкувався з нашими мужніми захисниками, а й нагородив героїв за доблесну службу та захист держави та її суверенітету.