Аби виконати стратегічну мету: на яких напрямках можуть наступати росіяни на Донеччині
Влітку Росія може продовжити наступ на Донеччині. Окупанти спробують відтиснути українських військових з двох оперативних напрямків.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що далі ворог намагатиметься виконати стратегічне завдання.
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Які плани у противника на літо
Військовий експерт зазначив, що загарбники намагатимуться відкинути Сили оборони з двох напрямків:
- з Бахмуту в бік Часового Яру;
- з Донецька в бік Курахове – Карлівка – Очеретине.
Найімовірніше, посилення наступальних дій відбудеться наприкінці літа.
Їм потрібно "причепуритися", доукомплектуватися. Вони зараз переходять в режим накопичення. Будуть підготовлювати війська, сили та засоби для наступальних операцій осінньо-зимової кампанії,
– сказав Світан.
Наступ в районі Донецька та Бахмуту окупанти продовжуватимуть весь літній період, етап накопичення, намагаючись виконати ці два оперативні завдання.
Стратегічна мета – вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Тому в планах росіян буде подальший рух у бік Покровського – Добропілля.
Оборонна лінія Покровськ – Добропілля: дивіться на карті
Там розташована третя лінія оборони, яка будувалася ще у 2014 – 2015 роках. Вона повинна не дозволити окупантам рухатися до Дніпра.
Актуальна інформація про ситуацію на фронті
- Росія намагається окупувати Часів Яр та постійно завдає по місту ударів. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що для цього ворог застосував 30 одиниць броньованої техніки. Спершу атакували із застосуванням систем реактивного вогню типу "Град" та "Ураган", потім у бій пішла піхота на легкій броньованій техніці під прикриттям танків, дронів та авіації, яка скидала КАБи.
- Країна-агресорка може зосередиться лише на Донецькій та Луганській областях, оскільки на Харківську область у неї не вистачить сил. Тому росіяни хочуть вийти на лінію Вугледар – Курахове – Покровськ. А також будуть намагатися просуватися біля Часового Яру, Краматорська, Слов'янська.
- Найважчою залишається ситуація на західних ділянках Бахмутського та Авдіївського напрямків. Окупанти намагаються просуватися вперед. За минулу добу Сили оборони відбили 20 атак противника на цих напрямках. Інститут вивчення війни зазначив, що окупанти поступово просуваються на захід від Бахмута – у бік Часового Яру та Іванівського. Водночас аналітики ISW наголошують, що на Авдіївському напрямку спершу росіянам вдалось просунутись на схід від Новокалинового, але потім українські захисники повернули відповідну територію.