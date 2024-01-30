Коли вичерпається наступ Росії й що буде з ворогом навесні: Буданов заінтригував відповіддю
Наразі Росія веде активну наступальну операцію на фронті проти України. Однак уже через деякий час цей російський наступ може вичерпатися.
Зокрема, це може статися уже на початку весни. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал.
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Коли саме вичерпається наступ Росії
Буданов наголосив, що наступальна операція Росії почалася в листопаді 2023 року і вже триває два з половиною місяці. Водночас з часом цей наступ ворога вичерпається повністю.
Ще ні (наступ росіян не вичерпався – 24 Канал). Ближче до весни,
– наголосив глава ГУР.
Він також додав, що назвати результати російського наступу якимись великими буде неправдою. Попри це, Буданов визнав, що біля Авдіївки в Донецькій області у ворога все ж є певне просування.
Якою буде ситуація у росіян навесні
Очільник української розвідки також зазначив, що наразі той результат, який отримали у наступі окупанти, не є тим, на який вони розраховували.
"Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", – підкреслив Буданов.
Глава розвідки також сказав, що як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, почнеться хід українських військ.
Що змінилося на фронті 30 січня
- У Генштабі ЗСУ 30 січня розповіли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільша кількість бойових зіткнень була на Авдіївському напрямку, адже окупанти не полишають намірів захопити місто.
- Водночас на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Однак ворог не полишає спроб вибити ЗСУ з плацдарму і здійснив 8 безуспішних штурмових дій.
- Крім того, за минулу добу ЗСУ знищили ще 960 загарбників. Ба більше, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки й літак окупантів.