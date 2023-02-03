Після цього підемо в контрнаступ: військовий експерт назвав місяць, коли росіяни виснажаться

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що новий наступ Росії передчасно завершиться через кілька місяців. Тоді в українських військових будуть можливості для контрнаступу. Але перед тим потрібно збити наступальний імпульс росіян.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він погоджується з представниками Інституту вивчення війни, що наступ Росії може зупинитися вже у квітні. Але це не станеться просто так.

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Так, у квітні. Вони видихнуться. Цей наступальний імпульс зменшиться. Але завдяки чому? Завдяки надзусиллям нашої держави і Сил оборони,

– зауважив Романенко.

Як Україна зможе зупинити наступ Росії

Як підкреслив Романенко, потрібні суттєві зусилля та стійкість, щоб знову зірвати плани російських окупантів. Вже зараз тривають складні бої. Але потрібно допомагати ЗСУ і триматися.

Над цим працює військово-політичне керівництво та й уся держава. Паралельно потрібно формувати відповідні резерви та у вдалий момент, який може наступити у квітні чи дещо пізніше, провести контрнаступальні операції.

Нам це робити потрібно вже зараз. Ці надзусилля, щоб знищувати потенціал і загалом зупинити противника. І одночасно формувати нові резерви, щоб звільнити наші території,

– зазначив Романенко.

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Росія може здійснити новий наступ