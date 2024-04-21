За повідомленням української розвідки, вже на початок літа наш ворог готує великий наступ. Перед цим окупанти планують взяти важливе місто на Сході – Часів Яр. Президент Зеленський розповів, чи готова Україна відбити навалу противника.

Глава держави запевнив, що українські військові готуються відповідати на майбутні наступальні дії окупантів. І водночас чекають на зброю від союзників.

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Як зруйнувати плани Кремля

Зеленський зазначив, що існуючі бригади потребують доукомплектування озброєнням. Крім того, є сили, які вже виснажені. Їх потрібно замінити на нові. Однак, щоб провести ротацію, спершу необхідно, аби новобранці мали, чим воювати.

Президент нагадав, що Україні відомі плани росіян. До 9 травня вони прагнуть захопити Часів Яр. Нещодавно політик побував у цьому регіоні і поспілкувався з бійцями. Ті розповіли, що їм бракує снарядів і засобів боротьби із дронами – розвідниками.

Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани Росії щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що наразі головні бої на фронті точаться за Часів Яр. Це місто потрібне росіянам, аби перетворити його на плацдарм для подальшого просування Донеччиною у напрямку міст Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ.

У британській розвідці зазначають, що у районі Часового Яру противник намагається використати таку саму тактику, що й в Авдіївці. Йдеться про посилення бомбардування. Протягом дня на населений пункт летить від 20 до 30 КАБів.

Раніше військові, які тримали оборону Авдіївки, визнавали, що саме застосування ворогом авіабомб спричинило ситуацію, коли захисники були змушені піти з міста. Бомби руйнували усі споруди, які б могли стати форпостами. Крім того, на результат боїв за Авдіївку вплинув брак снарядів та озброєння.

У Білому домі прямо звинуватили Конгрес у втраті Авдіївки. Втім, зараз американці змогли дійти згоди щодо фінансування військової допомоги Україні.

20 квітня Палата представників підтримала відповідний законопроєкт. 23 квітня його має розглянути Сенат.

В Інституті вивчення війни вважають, що завдяки американській допомозі українські сили мають шанси завадити масштабному наступу окупантів влітку та покращити тактичне положення.