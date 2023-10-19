Захоплення Донеччини та Луганщини до кінця року: у ЗСУ пояснили, чи спроможна на це Росія
Росіяни встановили нову дату для виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Це вже не перший дедлайн, який називають у Росії. Однак досі чомусь жодну ціль до зазначеного терміну виконати не могли.
Бажання захопити Донеччину та Луганщину кордони пов'язане зокрема з політичним, а не стратегічним фактором. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
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"Я вже збився з цих дедлайнів, скільки ж їх уже було. А ми вкотре довели, що ЗСУ – це найкращий зриває дедлайни для окупантів", – підкреслив Ілля Євлаш.
Чому росіяни ставлять нові терміни
Російська влада невтомно генерує нові дедлайни та дати, без надії сподіваючись на успіхи своєї армії. Вони вже й хотіли зупинити контрнаступ Збройних Сил України та зараз планують вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщина. І перший, і другий задум росіян – далекі від реальності.
Найближчі плани чи про взяття Куп'янська до нового року, чи інші – це, звичайно, повна маячня. Необхідно зрозуміти, що ми вже 9 років воюємо з Росією. Ми знаємо більшість несподіванок ворога, зокрема, що він може і на що він здатний,
– наголосив Євлаш.
Встановлення нових дедлайнів – це одна із тактик російського військово-політичного керівництва для створення ілюзії міці та потужності своєї армії. Для цього ж був дуже розпіарений наступ на Авдіївку, мовляв, росіяни усе дуже швидко захоплять і підуть далі. Але на дії все не так позитивно й легко.
"Росія керується не якоюсь стратегічною чи тактичною доцільністю, а політичною. Перемога буде та, яку "призначить" недопрезидент Владімір Путін або яку озвучать їхні воєнкори у своїх "Z-каналах. Вони за перемогу сприймуть будь-що", – зазначив очільник пресслужби Східного угруповання військ.
Важливим фактором, який диктує свої умови, є президентські вибори в Росії. Вони відбудуться вже у березні 2024 року. Власне, після окупації Бахмута у російських окупантів не було. Тому Кремлівська влада знову вдається до старої тактики – дедлайнів, аби хоч щось показати на внутрішній ринок.
Ілля Євлаш про дедлайни окупантів: дивитись відео
Яка ситуація на фронті
- Контрнаступ ЗСУ продовжується. Українські військові мають певні успіхи біля Вербового, що у Запорізькій області. Силам оборони вдалось просунутись на 400 метрів вперед.
- Крім того, ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там бійці потужно знищують й виснажують ворога. Росіяни, до речі, безрезультатно намагаються повернутись на втрачені позиції біля Кліщіївки.
- Варто особливо відзначити й те, що підрозділи двох бригад морської піхоти вдало здійснили штурм через Дніпро на лівий берег. Інформацію про це активно поширювати так звані російські "воєнкори". В ISW зазначають, що росіяни дуже стурбовані активністю ЗСУ, бо передбачають, що це лише початок масштабної операції.