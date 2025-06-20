Не виключає захоплення: Путін зробив зухвалу заяву про Суми

Російський диктатор укотре зробив низку зухвалих заяв про території України. Зокрема, Путін висловився про Суми.

За словами президента Росії, він не виключає захоплення Сум. Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву російського диктатора під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 20 червня.

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Що заявив Путін про Суми

Під час свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі російський диктатор згадав про Суми.

У нас немає завдання забрати Суми, але я цього не виключаю,

– видав Путін.

Також він назвав ситуацію в Україні трагедією, яка нібито відбувається через дії Заходу. Також очільник Кремля вкотре повторив наратив "один народ".

"Російський та український народи – один народ. У цьому сенсі вся Україна наша", – цинічно заявив російський диктатор.

До слова, начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТРО Тарас Березовець оцінив можливість росіян захопити Суми. За його словами, у ворога не сформовані ударні угрупування, щоб захопити місто.

"Там немає ознак формування достатньої кількості ударного угруповання, яке б дозволило противнику не те що захопити ці обласні центри, а навіть підійти близько до них", – розповів він.