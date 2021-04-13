Кремль має розуміти, що наступ на Україну може перерости у Третю світову, – Кравчук

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що поки говорити про початок повномасштабної війни з Росією рано. Проте, зауважив політик, при такій агресії на Донбасі та ситуації на кордоні слід бути готовими до будь-якого сценарію.
Джерело:"Настоящее время"
Про це Кравчук заявив в ефірі "Настоящего времени". За словами голови делегації, кожен українець має бути готовим до захисту своєї батьківщини.
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Це не буде парад, – Кравчук
Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не буде парад, якщо вони наважаться або прийдуть в якийсь стан неосудності і підуть війною проти України, – це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну,
– сказав Кравчук.
Політик наголосив, що такої легкої окупації, як це було у Криму, не відбудеться. Кравчук вірить, що захист буде сильним та патріотичним.
"Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Кравчук.
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Кравчук повідомляв, що готовий стріляти до останнього
Раніше Леонід Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів вже повідомляв, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках. За словами політика, він "стрілятиме до останнього".
Загострення біля українських кордонів: що відомо
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України.
- Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності.
- За словами прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, біля кордону України зібралось близько 40 тисяч військових.
- Через напруження Україна ініціювала консультації з НАТО.
- Міністр закордонних справ України зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
- У Росії переконують: стягнули війська через загрозу з боку НАТО. Контрольна перевірка триватиме ще щонайменше 2 тижні.