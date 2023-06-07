Відкинули росіян на кілометр: ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку
Джерело:Олександр Сирський
Найзапекліші бої між захисниками та окупантами тривають на Бахмутському напрямку. Власне, на цій ділянці фронту на Донеччині українським бійцям вдається потрохи просуватись по флангах.
У середу, 7 червня, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський показав, як українські штурмові загони дають відсіч ворогові поблизу Бахмута в Донецькій області. Власне, на ролику видно воїнів 3-тьої окремої штурмової бригади.
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Росіяни втрачають позиції
Зазначимо, що ця ОШБ була сформована на базі підрозділу територіальної оборони полку "Азов". Не варто сумніватися в тому, що її бійцям вдаватиметься з кожним днем все більше просуватись на Сході та врешті-решт вигнати ворога.
Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом,
– написав Сирський.
ЗСУ просувають під Бахмутом: відео Сирського
Варто сказати, що за день перед тим, ввечері 6 червня, екскомандир полку "Азов" Андрій Білецький опублікував відео командира другого штурмового відділення третьої штурмової роти "Стіча".
Злагоджена робота штурмовиків на М113, розрахунків мінометів 60 міліметрів, танків та аеророзвідки. Результат: відкинули росіян на кілометр, закріпилися на позиціях,
– написав він.
Як 3-тя ОШБ давала відсіч окупантам: відео Білецького
Бахмутський напрямок: останнє
- Президент України Володимир Зеленський нещодавно констатував, що українські воїни продовжують завдавати ударів по ворогові, зокрема, на Донеччині та рухаються до перемоги.
- Він також відзначив такі бойові підрозділи Збройних Сил: 5-у окрему штурмову бригаду та 57-у окрему мотопіхотну бригаду. Власне, вони є одними з тих підрозділів, які найбільше залучені до того, аби не дати противнику досягти бажаних цілей на Донеччині та Луганщині.
- Окрім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила, що українські військові розпочали контрнаступальні операції на Сході. За її словами, Бахмут є центром бойових дій.