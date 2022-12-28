ЗСУ знайшли ключ до оборони росіян: які перспективи наступу на лінії Сватове – Кремінна
Збройні сили України тиснуть на окупантів на Луганщині – на лінії Сватове – Кремінна. Атака на цьому напрямку виглядає як логічне продовження Слобожанської наступальної операції українських військових.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, внаслідок цієї операції була звільнена Харківщина. І логічно було б розвивати наступ на північній Луганщині. Але росіянам вдалося там укріпитися і стримати просування наших військ.
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Буде обрізана чергова рокада
Він наголосив, що зараз маємо ситуацію, коли українське командування і бійці знайшли ключик до цієї оборони.
"І якщо ворота ще навстіж не відкриті, як це було у першій декаді вересня, то принаймні "хвіртка" трошки прочинена і певні перспективи для наступу тут є", – зауважив експерт.
Про перспективи наступу ЗСУ на лінії Сватове – Кремінна: дивіться відео
На його думку, для нас це важливо тим, що буде обрізана чергова рокада – лінія сполучення, яка проходить паралельно до фронту. І це ще більше ускладнить комунікацію росіян.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Ситуація на ділянці Сватове – Кремінна у Луганській області залишається важкою. Однак, як повідомляє очільник ОВА Сергій Гайдай, тактична перевага в регіоні на боці Збройних Сил – власне, українська армія "зробила" мертвими та пораненими близько 150 ворожих бійців лише за 24 грудня.
- Українські військові завадили росіянам завдати удару по місту Лиман в Донецькій області. Окупанти намагалися атакувати Лиман з Луганського напрямку.
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан спрогнозував у 2023 році рух наших військ з-під Сватового на Луганськ та російський Таганрог і подальший вихід на узбережжя Азовського моря в районі Таганрозької затоки.