Ворог чинить потужний опір, але ЗСУ мають успіх: у Генштабі розповіли деталі наступу
Сили оборони України протягом минулої доби мали успіх у районі Старомайорського на Донеччині. Крім того, українські війська наступають поблизу Бахмута.
Українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал.
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Сили оборони наступають на трьох напрямках
За його словами, Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи з контрбатарейної боротьби.
У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви,
– заявив речник.
Також, як розповів Ковальов, Сили оборони ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута.
Водночас українські військові стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.
"Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень", – резюмував Ковальов.
Ворог хоче оточити Авдіївку
- Російські загарбники намагаються наступати на Авдіївському напрямку з ціллю оточити Авдіївку.
- Водночас, як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські загарбники бояться заходити у саму Авдіївку, оскільки не хочуть зав'язнути у міських боях з українськими оборонцями.
- Вона наголосила, що російська армія щодня намагається обійти Авдіївку, однак зазнає дуже колосальних втрат.
- Також Ганна Маляр розповіла, що якщо Силам оборони вдасться утримати свої позиції та просунутися у напрямку Кремінної, то наші воїни можуть спробувати зайти у тил Бахмута.
- Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для звільнення Бахмута створені всі умови.