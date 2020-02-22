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      Наступ російських найманців та паніка в Нових Санжарах – підсумки програми "Голобородько"

      Голобородько - Читать новость на русском

      Іноді за кілька днів відбувається подій на роки, це пояснення ідеально підходить для тижня, що минув. Загострення на Донбасі, звіт уряду, повернення українців з Китаю. Це все – на фоні шостих роковин кривавих розстрілів на Майдані. Кожна з цих подій супроводжувалась шаленим вибухом активності: іноді словесної, а іноді брутальної.

      Скандальна заява Рабіновича

      У Раді є такий порядок: кожен сесійний тиждень починається з Погоджувальної ради. Це зустріч, на якій збираються представники фракцій і узгоджують план роботи.

      До теми: Йому треба, то нехай їде на парад у Москву, – Арахамія про скандальну заяву Рабіновича

      Але у Раді є так звана монобільшість і будь-яке рішення вони можуть приймати без порад. Тож і Погоджувальна рада є лише формальністю. Представники інших фракцій ходять туди здебільшого, щоб показатися журналістам. А також, аби щось зробити й потрапити у новини.

      І для цього є декілька схем, які працюють у 100% випадків. Перша – треба роздягнутися наголо, друга – побитися з кимось. Ну або розвести "срач" навколо історичної пам'яті чи, наприклад, мовного питання.

      На щастя, цього тижня нардеп Вадим Рабинович пожалів наші очі і роздягатися перед камерами не став. У новини він зайшов з іншого боку: запропонував відправити українську делегацію на парад до Москви з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

      На погоджувальній раді парламенту він заявив, що "батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги усі мають стояти поруч".

      Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: дивіться відео

      Загострення на Донбасі

      Зрештою, з цього можна було б посміятись, але буквально наступного дня рано вранці сили проросійських найманців перейшли у наступ на Донбасі. За оцінками військових, таких загострень не було вже декілька років.

      Пікантності ситуації додало те, що наступ відбувався поруч з однією з ділянок розведення у Золотому. Ця обставина дала необмежене поле для маніпуляцій і зради.

      Поки уся країна намагалася з'ясувати, що ж там насправді трапилось, встиг відзначитись лідер президентської фракції Давид Арахамія. По суті, він тільки і сказав, що рано давати оцінки, бо ще нічого не відомо.

      Але деякі журналісти і політики просто не змогли втриматись, аби традиційно не вирвати з контексту лише частину його слів. Тож більшість пересічних громадян почули його заяву в такій урізаній інтерпретації: "Не ясно, хто почав стріляти першим".

      На жаль, другу частину слів Арахамії, заради якої і була сказана перше, вже ніхто не слухав. А він сказав: "Зарано робити політичні висновки".

      Повна заява Арахамії: дивіться відео

      Висновки робити справді було зарано, але це ж нікого не стримувало. І тисячі воєнних експертів по усій країні в один голос кричали про зраду.

      А в підсумку з'ясувалося: атака була, але не на ділянці розведення, а поруч.


      Розведення військ поблизу Золотого / Інфографіка theБабель

      Українські війська не відступили і позицій не втрачали. Голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак зазначив: "Це не була провокація з боку окупантів. Сьогодні – п'ята річниця подій у Дебальцевому. Окупанти хотіли захопити спостережні пости, хотіли показати, що просунулись вперед".

      Один український воїн загинув в день наступу, ще п'ятеро отримали поранення. Це великі і трагічні втрати. Така ціна незалежності та свободи. І як на мене, саме це є ще одним гірким приводом швидше думати, як цю війну закінчити.

      До речі, на цій екстрено зібраній після наступу пресконференції окрім головнокомандувача Збройних сил був ще і Верховний головнокомандувач – президент Зеленський.

      Зеленський теж намагався заспокоїти суспільство. Але якось дуже скоро з важливої та актуальної теми – загострення на фронті – перейшов до менш очевидної, евакуації українців з Китаю.

      Що відомо про евакуацію українців з Китаю: дивіться відео

      Багатьох цей різкий перехід з війни на коронавірус дещо, м'яко кажучи, роздратував. Читав багато коментарів, мовляв, це – неповага до військових.

      Я і сам не зовсім зрозумів, що це було. Вже за кілька днів усе стало очевидним. Як з'ясувалося, погроза президента привезти українців з Уханя в Конча-Заспу, не спрацювала.

      Що варто знати про коронавірус
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Паніка через повернення українців з Китаю

      Як розвивалися події далі, ви знаєте: масові хвилювання по усій країні, ледь не в кожному місті чутки про те, що наших людей з Китаю везуть саме до них. В усіх паніка, так ніби це не здорових людей, а ядерні відходи везуть.

      Детальніше: Масова істерія – в яких містах України організовували блокади проти евакуації з Китаю

      А ось новина про молебень на Тернопільщині, аби відігнати евакуйованих з Китаю, мене не просто вразила. Вона мене вбила.

      Молебень проти заселення евакуйованих в "Медобори": дивіться відео

      Такі історії небезпідставні. Ні, не тому, що в людей був привід боятися. А тому що таке не з'являється саме по собі.

      Щоб створити таку картину, людей попередньо активно накручують. І роблять це, наприклад, як Олександр Дубінський.

      Дубінський про загрозу коронавірусу: дивіться відео

      І цей клоун з мандатом, який очевидно маніпулює і ціленаправлено сіє паніку, не один. Їх таких було чимало. Тож те, як розвивались події надалі, цілком логічно.

      Спочатку літак з вивезеними з Китаю українцями не міг сісти в жодному аеропорту країни, потім аеропорти, куди він теоретично міг би сісти, блокували накручені громадяни.

      Врешті стало зрозуміло, куди помістять на карантин евакуйованих людей. А саме у селище Нові Санжари на Полтавщині. Виявилось, що місцеві мешканці категорично проти. Як результат, увесь світ побачив, як протестують проти евакуації українців з Уханя.

      Як у Нових Санжарах блокували дороги: дивіться відео

      Чому так трапилось? Чому мешканці маленького селища на моїй рідній Полтавщині поводилися так агресивно? У мене є відповідь на це питання: страх, недовіра, злість. І коли на цей благодатний ґрунт кладуть зерно паніки, воно чудово проростає.

      Пам'ятаєте, як це було на Донбасі? Правда, дуже схожі кадри? І тут залишається тільки одне питання: а хто ж ці зерна посіяв? Якщо з Донбасом усе зрозуміло, то хто посіяв паніку в серця моїх земляків?

      Можна зробити припущення, виходячи з того, кому це вигідно. Президент Зеленський вже заявив, що знає, хто ці люди. Тож я сподіваюсь, що він не просто сказав, що знає, а й справді доведе справу до кінця. І СБУ все ж проведе відповідне розслідування.

      Звіт Гончарука в Раді

      У п'ятницю, 21 лютого, українці мали можливість ознайомитися зі звітом уряду про його перші пів року роботи. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповідав в Раді про досягнення його команди. Звісно, за словами прем'єра, все чудово і вони, можна сказати, зробили неможливе.

      Ніде правди діти, досягнення в уряду справді є. Запустили сервіс державних послуг "Дія". Поки там небагато можливостей, але це ж тільки початок. Рівень інфляції знизився до 4%. Процентну ставку Нацбанку теж знизили до 11%. Одним словом, економіка розвивається.

      Але усе це – результати проміжні. Ці цифри вам мало що скажуть. Тому я вирішив просто дати уряду працювати. А вам нагадати, чим уряд дійно запам'ятався.

      Важливо! "100 найбільших досягнень": уряд Гончарука опублікував звіт про свою роботу

      Врешті, чи задоволені ви урядом, вирішувати не соціологам, а вам самим. Але в будь-якому разі цей уряд має ще пів року імунітету. І протягом цього часу відправити його у відставку неможливо.

      Бужанський відмовився вшановувати Небесну Сотню

      Всі ці неоднозначні і сповнені емоцій події відбувалися на фоні шостої річниці Революції Гідності. І вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні пройшло якось майже непоміченим. Так само майже непоміченим залишився черговий зашквар одного з нардепів – Максима Бужанського. 

      У той момент, коли депутати вшановували хвилиною мовчання загиблих героїв, цей "слуга народу" демонстративно не встав згадати тих, завдяки кому він зараз є депутатом Верховної Ради, а не київського філіалу Державної Думи. І цим чудово показав, як ставиться до цілої країни.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики Верховна Рада Нові Санжари Коронавірус 2020 Бій біля Золотого Відеоблоги Вадим Рабінович Максим Бужанський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Китай Голобородько
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