"Поповнення" у "Слузі народу": хто замінив Арістова у парламентському кріслі

9 серпня 2023, 18:03
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Джерело:

Юлія Палійчук

Партія "Слуга народу" поповнилася новим представником у Раді. Тепер "слуг" у парламенті представлятиме Наталія Лактіонова.

Тепер місце Арістова у Раді займатиме народна депутатка Наталія Локтіонова. 9 серпня на засіданні Верховної Ради жінка склала присягу. 

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Замість Арістова

Наталія Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. У серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером. А отже, автоматично пропозиція стати нардепкою надійшла Лактіоновій, яка йшла наступною. Жінка могла відмовитися від мандату, втім, вона вирішила скласти присягу і поповнити родину "слуг" у парламенті.

У самій партії зазначили, що Лактіонова у команді політсили працює з перших днів.

Зокрема, серед її заслуг назвали участь у роботі партії під час президентських та парламентських виборах. Депутатка відповідала за проведення заходів та координувала роботу регіональних команд.  З 2021 року Лактіонова є членом Контрольно-ревізійної комісії "Слуги народу".

Народна депутатка у свій час отримала диплом магістра із міжнародних відносин в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. З 2003 по 2018 рік жінка працювала за фахом у міжнародних компаніях.

Юрія Арістова позбавили мандата

  • 27 липня Верховна Рада підтримала позбавлення Юрія Арістова депутатських повноважень.
  • Раніше журналісти повідомили, що Арістова помітили у середині липня на Мальдівах. Там він відпочивав на курорті Waldorf Astoria Maldives.
  • Згодом у самій партії "Слуга народу" підтвердили, що Арістов мав поїхати до Литви у відрядження. Втім, після офіційного візиту до сусідньої країни він вирушив на Мальдіви разом із родиною. При цьому Арістов нікого не попередив про свою подорож на острови.
  • Після того, як цей інцидент набув розголосу, депутат написав заяву про складання мандату. 

Автор: Анастасія Колеснікова