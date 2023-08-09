"Поповнення" у "Слузі народу": хто замінив Арістова у парламентському кріслі
Джерело:Юлія Палійчук
Партія "Слуга народу" поповнилася новим представником у Раді. Тепер "слуг" у парламенті представлятиме Наталія Лактіонова.
Тепер місце Арістова у Раді займатиме народна депутатка Наталія Локтіонова. 9 серпня на засіданні Верховної Ради жінка склала присягу.
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Замість Арістова
Наталія Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. У серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером. А отже, автоматично пропозиція стати нардепкою надійшла Лактіоновій, яка йшла наступною. Жінка могла відмовитися від мандату, втім, вона вирішила скласти присягу і поповнити родину "слуг" у парламенті.
У самій партії зазначили, що Лактіонова у команді політсили працює з перших днів.
Зокрема, серед її заслуг назвали участь у роботі партії під час президентських та парламентських виборах. Депутатка відповідала за проведення заходів та координувала роботу регіональних команд. З 2021 року Лактіонова є членом Контрольно-ревізійної комісії "Слуги народу".
Народна депутатка у свій час отримала диплом магістра із міжнародних відносин в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. З 2003 по 2018 рік жінка працювала за фахом у міжнародних компаніях.
Юрія Арістова позбавили мандата
- 27 липня Верховна Рада підтримала позбавлення Юрія Арістова депутатських повноважень.
- Раніше журналісти повідомили, що Арістова помітили у середині липня на Мальдівах. Там він відпочивав на курорті Waldorf Astoria Maldives.
- Згодом у самій партії "Слуга народу" підтвердили, що Арістов мав поїхати до Литви у відрядження. Втім, після офіційного візиту до сусідньої країни він вирушив на Мальдіви разом із родиною. При цьому Арістов нікого не попередив про свою подорож на острови.
- Після того, як цей інцидент набув розголосу, депутат написав заяву про складання мандату.