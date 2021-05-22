НАТО не виконує обіцянку щодо надання Україні ПДЧ, – Кулеба

Дмитро Кулеба підтвердив, що 14 червня на саміті НАТО Україна не отримає План дій щодо членства в Альянсі. Водночас, за словами міністра закордонних справ, важливо, аби на саміті пролунала тема Києва.

Україна виконує всі програми, – Кулеба

Необхідно, щоб члени НАТО розпочали діалог щодо надання Україні ПДЧ. Про це очільник МЗС заявив у інтерв'ю.

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Обіцянка надати Україні План дій щодо членства була сказанна у 2008 році. З того часу для виконання цієї обіцянки не було зроблено рівно нічого. Взагалі,

– пояснив чиновник.

Водночас він наголосив, що Україна не мала виконувати "цілу низку умов" для надання ПДЧ.

"Було написано дослівно: "Україна і Грузія стануть членами НАТО. Доручаємо міністрам закордонних справ країн-членів Альянсу продовжити діалог щодо питання надання цим двом країнам Плану дій щодо членства", – зауважив Кулеба.

Після цього з'явилися річні національні програми в Україні як односторонній документ. За форматом вони максимально наближені до ПДЧ.

"З року в рік ми ці програми виконуємо, і з року в рік вони стають все сильнішими і амбітнішими. Але жодні умови щодо надання ПДЧ у 2008 році не висувалися", – підкреслив міністр.

Головне про Україну та НАТО

У 2020 році Україна отримала статус партнера Альянсу з розширеними можливостями. В Офісі Президента заявили, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна може вступити до НАТО вже найближчими роками.

Київ чекав, що питання надання ПДЧ винесуть на саміт 14 червня. Однак цього не сталося. На думку заступника генсекретаря НАТО у 2012 – 2016 роках Александра Вершбоу, члени Альянсу не поспішають надавати Україні членство через Росію – бояться спровокувати нову агресію.

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