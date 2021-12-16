НАТО не винне Україні нічого, але вона буде форпостом за війни з Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що у випадку розгортання Росією повномасштабної війни проти України НАТО не буде винне Києву нічого. Однак саме Україна буде форпостом протистояння.

Відповідну заяву про взаємодію НАТО та України Володимир Зеленський зробив під час розмови з журналістами, в якій також брав участь генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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Зеленський про відносини НАТО – Україна у випадку війни

Глава держави прокоментував можливі дії НАТО у відповідь на агресію Москви.

НАТО не винне Україні нічого. НАТО, якщо українська армія не вистоїть, буде винне всім своїм країнам, тому що Альянс береже саме країни-члени,

– зазначив Зеленський.

Однак наголосив, що форпостом є Україна, яка наразі не входить до складу НАТО.

Якщо війна почнеться, жертви будуть

Президент зазначив, що у випадку повномасштабної війни з Росією буде велика кількість жертв – тисячі, мільйони людей загинуть. Тому Україна як цивілізована країна цього не хоче.

Водночас Зеленський вважає, що не всі європейські лідери зможуть оцінити, що може бути у випадку ескалації зі сторони Кремля. Та найголовніше, аби цю ціну зрозуміла Росія, бо втрачатимуть і вони.

Та президент все ж сподівається, що дипломатичні перемовини дадуть результат.

Зустріч Зеленського та Столтерберга: що відомо

Український лідер зустрівся з генсеком НАТО 16 грудня у штаб-квартирі Альянсу. Після перемовин відбулась їхня спільна пресконференція.

Головною темою розмови стала ймовірність вторгнення Росії, скупчення військ біля кордонів та шляхи вирішення ситуації. Столтенберг запевнив Зеленського, що НАТО підтримує територіальну цілісність України.

Брифінг Зеленського і Столтенберга: дивіться відео