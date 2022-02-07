У НАТО оцінили ризики вторгнення Росії в країни Балтії з боку Білорусі

7 лютого 2022 , 14:13
Читать новость на русском

Джерело:

Maailm

У НАТО не очікують нападу Росії на країни Балтії зі сторони Білорусі. Наразі там не бачать таких ознак.

Про це повідомив глава Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер. Він зазначив, що варто звернути увагу на концентрацію російських сил у білоруській державі.

Читайте також Ймовірність ескалації з боку Росії оцінюється як низька, – Резніков

Ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати й те, чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити,
– сказав офіцер.

Адмірал підкреслив, що наразі НАТО не бачить цього наміру. За словами Роба Бауера, також немає очікувань щодо нападу Росії на одну з країн Альянсу, безпосередньо, через Білорусь.

НАТО вірить у дипломатію

Офіцер наголосив, що НАТО, як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Кремлем дипломатичним шляхом. Зокрема, намагається продовжувати перемовини між сторонами.

З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки,
– додав він.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нарощування Росією військ у Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни.

Війська Росії на території Білорусі

Це може вас зацікавити – Що в голові у Путіна: дивіться відео

Автор: Олег Васьків