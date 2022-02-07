У НАТО оцінили ризики вторгнення Росії в країни Балтії з боку Білорусі

У НАТО не очікують нападу Росії на країни Балтії зі сторони Білорусі. Наразі там не бачать таких ознак.

Про це повідомив глава Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер. Він зазначив, що варто звернути увагу на концентрацію російських сил у білоруській державі.

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Ми маємо розглянути у військовому відношенні, чи це нині є загрозою для країн Балтії, точніше для Литви. Але, звичайно, треба оцінювати й те, чи є ознаки того, що росіяни чи білоруси мають намір нашкодити,

– сказав офіцер.

Адмірал підкреслив, що наразі НАТО не бачить цього наміру. За словами Роба Бауера, також немає очікувань щодо нападу Росії на одну з країн Альянсу, безпосередньо, через Білорусь.

НАТО вірить у дипломатію

Офіцер наголосив, що НАТО, як і раніше, вірить у вирішення напруженості між Заходом та Кремлем дипломатичним шляхом. Зокрема, намагається продовжувати перемовини між сторонами.

З іншого боку, ми переглядаємо нашу готовність до того, щоб Росія розуміла, що якщо вони вдадуться до будь-яких дій проти Альянсу, це матиме серйозні наслідки,

– додав він.

Війська Росії на території Білорусі

Росія перекидає у Білорусь військову техніку: танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти.

В українському Міністерстві оборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Там кажуть, що насамперед ці сили загрожують Мінську, а не Україні.

Нещодавно Москва відправила на полігон у Брестській області дивізіон ЗРК С-400 "Тріумф".

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