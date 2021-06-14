НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ

Лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Однак для цього Київ повинен зосередитися на реформах
Країни виступили на підтримку права України самостійно визначати своє майбутнє і зовнішньополітичний курс. Про це члени НАТО говорили на саміті 14 червня.
Цікаво Країни, скептичні до надання Україні ПДЧ, не хочуть псувати відносини з Росією, – експерт
Що на саміті НАТО говорили про Україну
Ми підтверджуємо рішення, схвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства. Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також інших рішень, зокрема і те, що кожен партнер буде оцінюватися гідно,
– мовиться у повідомленні.
У документі за підсумками саміту зазначили, що Україна може користуватися щорічними національними програми у межах NUC. Так, держава просуватиме реформи, які будуть спрямовані на євроатлантичну інтеграцію.
"Україна повинна повністю використовувати всі інструменти, доступні у межах NUC, для досягнення своєї мети щодо реалізації принципів і стандартів НАТО", – наголосили держави НАТО.
Вони закликали Київ завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, Служби безпеки та інші.
До теми Зеленський хоче почути чітку відповідь від Байдена щодо надання Україні ПДЧ в НАТО
Головне про шлях України для вступу в НАТО
- Заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу Київ подав у 2008 році. Лише у червні 2020 року Україна набула статусу учасниці Програми розширених можливостей НАТО.
- Українська влада сподівалася, що на саміті НАТО у червні 2021 року нашій державі нададуть ПДЧ. Однак цього не сталося.
- За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, причина зволікання полягає у небажанні урядів деяких країн дратувати очільника Кремля Володимира Путіна.
- Водночас президент Володимир Зеленський закликав НАТО надати нам ПДЧ, адже лише він гарантуватиме Україні безпеку.