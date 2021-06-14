НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ

Лідери країн НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту від 2008 року про намір у майбутньому прийняти до свого складу Україну. Однак для цього Київ повинен зосередитися на реформах

Країни виступили на підтримку права України самостійно визначати своє майбутнє і зовнішньополітичний курс. Про це члени НАТО говорили на саміті 14 червня.

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Що на саміті НАТО говорили про Україну

Ми підтверджуємо рішення, схвалене на саміті в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства. Ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також інших рішень, зокрема і те, що кожен партнер буде оцінюватися гідно,

– мовиться у повідомленні.

У документі за підсумками саміту зазначили, що Україна може користуватися щорічними національними програми у межах NUC. Так, держава просуватиме реформи, які будуть спрямовані на євроатлантичну інтеграцію.

"Україна повинна повністю використовувати всі інструменти, доступні у межах NUC, для досягнення своєї мети щодо реалізації принципів і стандартів НАТО", – наголосили держави НАТО.

Вони закликали Київ завершити антикорупційну реформу, реформу децентралізації, Служби безпеки та інші.

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