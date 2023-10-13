Прагнемо примножити людей, здатних воювати, – міністр оборони Латвії про східний фланг Альянсу
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Північноатлантичний альянс почав укріплювати свій східний фланг. Значну роль у цьому відіграє Латвія.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів кореспондентці 24 Каналу під час чергового "Рамштайну", що робить НАТО для захисту Риги.
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"НАТО робить багато. Але й ми повинні виконувати національне домашнє завдання", – зазначив Спрудс.
За його словами, у Латвії також уже зробили багато:
- повернули призов до армії, щоб "збільшити кількість людей, здатних взяти в руки зброю і безпосередньо захищати країну";
- посилили оборонну промисловість.
Міністр оборони Латвії наголосив, що цей процес триває. Зокрема, Мадридський і Вільнюський саміти посприяли захисту та неприступності східного кордону, який межує з країною-агресоркою – Росією.
Співпраця з Україною – взаємовигідний процес
Одним зі своїх стратегічних завдань на посаді міністра оборони Латвії Спрудс бачить саме співпрацю із союзниками, зокрема з Україною.
Україна тепер випробовує практично всі найрозмаїтіші військові системи, які були створені на Заході, тому, звичайно, це взаємовигідний процес, підтримка та співпраця,
– констатував Спрудс.
За його словами, підтримка нашої країни надзвичайно важлива.
Відбулось 16-те засідання "Рамштайну": основне
- На черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" був присутній президент Володимир Зеленський. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив це тим, що своїм візитом глава нашої держави актуалізував тему повномасштабної війни.
- Про головні здобутки "Рамштайну" розповів міністр оборони України Рустем Умєров. Загалом Київ отримав воєнну допомогу в розмірі майже пів мільярда доларів.
- Крім того, під час "Рамштайну" генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в Альянсі. За його словами, всі країни-члени погодились на це.