Прагнемо примножити людей, здатних воювати, – міністр оборони Латвії про східний фланг Альянсу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Північноатлантичний альянс почав укріплювати свій східний фланг. Значну роль у цьому відіграє Латвія.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс розповів кореспондентці 24 Каналу під час чергового "Рамштайну", що робить НАТО для захисту Риги.

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"НАТО робить багато. Але й ми повинні виконувати національне домашнє завдання", – зазначив Спрудс.

За його словами, у Латвії також уже зробили багато:

повернули призов до армії, щоб "збільшити кількість людей, здатних взяти в руки зброю і безпосередньо захищати країну";

посилили оборонну промисловість.

Міністр оборони Латвії наголосив, що цей процес триває. Зокрема, Мадридський і Вільнюський саміти посприяли захисту та неприступності східного кордону, який межує з країною-агресоркою – Росією.

Співпраця з Україною – взаємовигідний процес

Одним зі своїх стратегічних завдань на посаді міністра оборони Латвії Спрудс бачить саме співпрацю із союзниками, зокрема з Україною.

Україна тепер випробовує практично всі найрозмаїтіші військові системи, які були створені на Заході, тому, звичайно, це взаємовигідний процес, підтримка та співпраця,

– констатував Спрудс.

За його словами, підтримка нашої країни надзвичайно важлива.

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