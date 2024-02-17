НАТО сильніший за Росію, однак у нас є певні прогалини, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс сильніший за Росію. Однак повномасштабне вторгнення в Україну підсвітило багато недоліків, які наразі намагаються виправити.

Про це Єнс Столтенберг заявив на панельній дискусії на Мюнхенській безпековій конференції. Він додав, що потрібно робити більше для захисту.

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Прогалини у НАТО

Єнс Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний Альянс є "найсильнішою військовою потугою у світі", на яку припадає близько половини всієї військової могутності. Але і в неї є певні недоліки.

І у військовому плані ми сильніші за Росію. Та водночас я вважаю, що війна в Україні показала, що в нас є певні досить серйозні прогалини,

– пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що, зокрема, це питання підтримання техніки в бойовому стані. Окрім цього у НАТО є передові системи зброї, але вони потребують запчастин, обслуговування та боєприпасів. Столтенберг зазначив, що на початку повномасштабної війни вичерпали запаси зброї, яку передавали на допомогу Україні – однак йде робота над виправленням цих недоліків.

Тож тепер ми наполегливо працюємо над збільшенням виробництва. Є хороші новини: створюються нові заводи, виробництво збільшується,

– наголосив він.

Генсек НАТО зазначив, що цього недостатньо – є нагальна потреба робити більше.

Дії НАТО на тлі війни