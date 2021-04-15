НАТО та Євросоюз підтримали санкції США проти Росії

У НАТО та Європейському Союзі підтримали санкції проти Росії, які запровадили Сполучені Штати Америки. Водночас Північноатлантичний альянс закликав Кремль припинити провокації на кордоні з Україною.

В Альянсі заявили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки. Зокрема, мовиться про порушення суверенітету та територіальної цілісності України й Грузії.

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У НАТО також зазначили, що російська держава порушує численні міжнародні зобов'язання, включаючи Будапештський меморандум.

Водночас Альянс закликав Росію припинити провокації та знизити напруженість на кордонах України й в окупованому Криму.

Союзники по НАТО підтримують США та солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії,

– мовиться у заяві.

У НАТО зазначили, що залишаються відкритими для діалогу та конструктивних відносин з Росією

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Реакція Євросоюзу

У Європейському Союзі також підтримали санкції США проти Росії. Держави-члени висловили свою солідарність з Вашингтоном щодо впливу шкідливої кібердіяльності.

Зокрема, мовиться про операцію SolarWinds, яку, за оцінкою США, проводила Росія.

Санкції США проти Росії: що відомо