НАТО та Євросоюз підтримали санкції США проти Росії

У НАТО та Європейському Союзі підтримали санкції проти Росії, які запровадили Сполучені Штати Америки. Водночас Північноатлантичний альянс закликав Кремль припинити провокації на кордоні з Україною.
Джерело:НАТО
В Альянсі заявили, що Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізаційної поведінки. Зокрема, мовиться про порушення суверенітету та територіальної цілісності України й Грузії.
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У НАТО також зазначили, що російська держава порушує численні міжнародні зобов'язання, включаючи Будапештський меморандум.
Водночас Альянс закликав Росію припинити провокації та знизити напруженість на кордонах України й в окупованому Криму.
Союзники по НАТО підтримують США та солідарні з ними після того, як 15 квітня вони оголосили про дії у відповідь на дестабілізаційну діяльність Росії,
– мовиться у заяві.
У НАТО зазначили, що залишаються відкритими для діалогу та конструктивних відносин з Росією
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Реакція Євросоюзу
У Європейському Союзі також підтримали санкції США проти Росії. Держави-члени висловили свою солідарність з Вашингтоном щодо впливу шкідливої кібердіяльності.
Зокрема, мовиться про операцію SolarWinds, яку, за оцінкою США, проводила Росія.
Санкції США проти Росії: що відомо
- Сполучені Штати Америки 15 квітня запровадили нові санкції проти Росії. Відповідний указ вже підписав Джозеф Байден.
- Обмеження ввели через втручання Кремля у вибори США у 2020 році. Санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії" Росії.
- У МЗС Росії відреагували на рішення США. Там вже викликали американського посла на "важку" розмову.
- Варто зауважити, що Джозеф Байден сподівається на зустріч з Володимиром Путіним попри введення санкцій.