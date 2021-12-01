У НАТО заявили, що питання про членство України вирішуватимуть без Росії
Джерело:Інтерфакс – Україна
Росія не впливатиме на питання членства України в Північноатлантичному альянсі. Москва не має права вето, тож на її думку не зважатимуть.
Рішення про членство України в НАТО прийматимуть 30 союзників. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
До речі У НАТО сприятимуть військовим можливостям України
Росія не впливає
Генсек наголосив, що думку Росії не враховуватимуть, оскільки у неї немає права відновлювати принцип сфер впливу і через це впливати на сусідні країни.
Столтенберг додав, що питання про членство України в НАТО стане актуальним, коли ця країна готова й відповідатиме стандартам. Наразі НАТО прагне допомагати Києву у проведенні необхідних реформ.
До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж переконаний, що Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО, бо не має права голосу в цьому питанні.
Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО або США, або іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні,
– наголосив Кулеба.
Що у Росії кажуть про вступ України до НАТО
- Міністр оборони США Ллойд Остін побував з візитом в Києві та заявив про підтримку прагнень України до вступу в НАТО.
- У Росії від таких заяв "запалало". Москва почала говорити у характерному тоні про "небезпеку" і "ракети під носом".
- Представниця МЗС Росії Марія Захарова стверджувала, що вступ в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі, а речник Путіна Пєсков назвав вступ України в НАТО "найгіршим сценарієм".