У НАТО зробили різку заяву щодо Росії після інциденту з британським "Дефендером"
Джерело:1TV.GE
Країни НАТО мають намір зміцнювати співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні, зокрема з Україною, через дестабілізаційні дії Росії. Члени Альянсу неухильно дотримуються позиції, що Крим – це Україна.
Про це в ефірі телеканалу заявив канадський журналіст, спецпредставник генсека Північноатлантичного альянсу з країн Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.
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Реакція НАТО на інцидент з британським есмінцем
Журналіст зазначив, що Велика Британія надала Альянсу інформацію про інцидент з "Дефендером" у Чорному морі. Тому в НАТО є повна картина того, що трапилося.
В Альянсу є різка позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим – це Україна, а не Росія,
– наголосив спецпредставник генсека НАТО.
Він зазначив, що Британія дотримувалася важливих для регіону принципів, і Росії "слід зрозуміти, що союзники в НАТО не відмовляться від цього питання".
Журналіст також визнав, що Кремль продовжує дестабілізаційну діяльність в регіоні та розміщення в тимчасово окупованому Криму озброєння, ускладнюючи свободу судноплавства.
"Ми тісніше працюємо над політичними консультаціями й обміном інформацією з Грузією та Україною, – додав він. Аппатурай звернув увагу, що НАТО не погоджується з тезою, що "Чорне море є російським", і збереже своє представництво в підтримку союзників і партнерів в НАТО".
Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі: коротко
- Росія 23 червня заявила, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю "Дефендер" через входження у "територіальні води Росії".
- У Міноборони Великої Британії це заперечили, наголосивши, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу окупованого Криму.
- Згодом Володимир Путін висловив думку, що британці "діяли у змові з США", і запевнив, що навіть якби російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм війну не виграти.
- У Британії у відповідь зазначили, що есмінець "здійснював мирний прохід через українські територіальні води відповідно до міжнародного права".