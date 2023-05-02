У Павлограді внаслідок ракетного удару загинув 24-річний нацгвардієць

Пізно ввечері 30 квітня країна-терористка завдала удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув 24-річний воїн Національної гвардії України Богдан Мажуга.

Чоловік був родом з села Мальцевське Лозівської громади, що на Харківщині. Під час ракетної атаки військовий перебував на бойовому чергуванні.

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Що відомо про загиблого захисника

У Лозівській міській територіальній громаді повідомили, що Богдан Мажуга народився 4 квітня 1999 року. Він закінчив Новоіванівську загальноосвітню школу, а потім Панютинський професійний аграрний ліцей, де здобув кваліфікацію "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".

Згодом він проходив строкову службу у Львові, де й потрапив до лав Національної гвардії. Після 9 місяців служби Богдан Мажуга підписав контракт та перейшов служити до Павлограда. У Національній гвардії він був стрільцем 1-го стрілецького батальйону військової частини 3024.

А згодом, 30 квітня 2023 року, Росія своєю ненаситною та кровожерливою війною відібрала у чоловіка життя. У Богдан Мажуги залишилися дружина та батьки.

Хлопець мав багато друзів, захоплювався технікою та спортом... Богдан був порядною людиною з великим серцем та залізною витримкою, бо які життєві негаразди не спіткали б його, він завжди вчиняв справедливо та розумно,

– повідомили у Лозівській міській територіальній громаді.

Що відомо про російську атаку 30 квітня: коротко

Росія вгатила по Павлограду пізно ввечері 30 квітня. Повітряна тривога у місті почалась орієнтовно о 21:30 та тривала до 23:14, а перші вибухи пролунали у місті близько 22 години. Мешканці опублікували у мережі страшні наслідки ракетної атаки, відомо, що є багато руйнувань та пошкоджень.

Згодом у місті знову почала лунати повітряна тривога, було це вже вночі 1 травня. Тоді у Павлограді знову почули нові вибухи, їх було щонайменше 10.

Внаслідок ракетного удару по Павлограду є 34 постраждалих – з них п’ятеро дітей віком від 8 до 16 років.

Також Володимир Зеленський повідомив, що, на жаль, у Павлограді внаслідок атаки загинули двоє людей. Мовиться про молодих хлопців.

Варто зазначити, що один із російських снарядів влучив у хімзавод, де зберігається ракетне паливо. Аналітики OSINT-проєкту GeoConfirmed підкреслили, що таке влучання може спричинити екологічну катастрофу у п'яти областях.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.