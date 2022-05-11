У Нацгвардії розповіли, скільки їхніх службовців загинули за час війни
У повномасштабній війні, яку Росія розпочала в нашій країні, беруть участь різні військові формування України. Серед них є і бійці Національної гвардії.
Що відомо про втрати Нацгвардії на війні
Нацгвардійці відважно захищають українську землю від російських окупантів. На жаль, деякі пожертвували власним життям за Батьківщину, пише 24 канал.
Рекомендуємо Окупанти влучили у склад з аміачною селітрою, мінус 26 350 ворогів: основне за 77 день війни
Начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий повідомив на брифінгу, що 501 боєць загинув. Крім того, ще 1 697 військових зазнали поранень.
Зауважимо, що військово-політичне керівництво нашої держави не розголошує загальну кількість загиблих українських військових. Адже цією інформацією може скористатися ворог. 16 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни загинули від 2,5 тисячі до 3 тисяч українських військових. Водночас втрати росіян на той час становили 19 – 20 тисяч бійців.
Загиблі на війні: останні новини
- Під час російської окупації Київської області загинула журналістка Оксана Гайдар. Це трапилося внаслідок артилерійських обстрілів села Шевченкове. Під обстріл медійниця потрапила разом з матір'ю.
- Станом на 9 травня ворожі війська вбили 226 українських дітей. Також відомо, що 415 неповнолітніх зазнали поранень. Найбільше жертв зафіксували у Київській області.
- У Білогорівці Луганської області загинули волонтери з Закарпаття – Назар Дичук та Дмитро Биць. Чоловіки допомагали місцевим мешканцям евакуюватися, однак потрапили під обстріл школи.
- У боях на Харківщині життя за Україну віддав журналіст та військовий Максим Мединський. Боєць родом з Одеси. Відомо, що в нього залишилися дружина та 3-річна донечка.
- 5 травня стало відомо, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська. У 2018 році жінка втратила на війні 23-річного сина, який був "азовцем". Саме після цього Наталія долучилася до полку.
Це може вас зацікавити – ЗСУ знищили потужний російський гелікоптер: відео