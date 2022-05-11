У Нацгвардії розповіли, скільки їхніх службовців загинули за час війни

У повномасштабній війні, яку Росія розпочала в нашій країні, беруть участь різні військові формування України. Серед них є і бійці Національної гвардії.

Що відомо про втрати Нацгвардії на війні

Нацгвардійці відважно захищають українську землю від російських окупантів. На жаль, деякі пожертвували власним життям за Батьківщину, пише 24 канал.

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Начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий повідомив на брифінгу, що 501 боєць загинув. Крім того, ще 1 697 військових зазнали поранень.

Зауважимо, що військово-політичне керівництво нашої держави не розголошує загальну кількість загиблих українських військових. Адже цією інформацією може скористатися ворог. 16 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни загинули від 2,5 тисячі до 3 тисяч українських військових. Водночас втрати росіян на той час становили 19 – 20 тисяч бійців.

Загиблі на війні: останні новини

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Станом на ранок 11 травня Збройні Сили України ліквідували 26 350 російських окупантів. Крім того, наші бійці знищили велику кількість ворожої техніки: 1187 танків, 528 артилерійських систем, 390 безпілотників, 199 літаків тощо.