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Науковці створили костюм, що підсилює м’язи людини

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Науковці створили костюм, що підсилює м’язи людини
Науковці створили костюм, що підсилює м’язи людини / bbc.com

Компанія Seismic створила цікаву розробку – костюм super suit, що підсилює м’язи людини, необхідні для ходьби.

Про це пише видання ВВС.

Цей костюм в першу чергу розрахований на старших людей, у яких з віком м’язи для ходьби слабшають. Наразі єдина допомога для таких людей – це палиці.

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Тож вчені розробили такий собі екзоскелет, схожий на термобілизну. Він працює з м’язами, зокрема, збільшує їхню силу. Для цього використовуються маленькі мотори, які стискаються, щоб імітувати і доповнювати роботу м’язів. «Електричні м’язи» функціонують, як сухожилля в організмі людини.

Окрім того, костюм має інтегровані датчики, що відслідковують рухи тіла.

Костюм, що підсилює м’язи людини

Вже до кінця 2018 року костюм має з’явитись на ринках США, Японії і Великобританії. Вартість розробки творці поки не називають.

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Теги: Техно Штучний інтелект Розробки
Джерело: 24 Канал
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