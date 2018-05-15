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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Науковці зробили сенсаційний прорив у лікуванні діабету

1008 Читать новость на русском
Лікування діабету
Лікування діабету / narodna-pravda.ua

Американські дослідники спільно з колегами з Японії в умовах лабораторії виростили тканини, об'єднавши людські стовбурові клітини, клітини мишей та інші біологічні матеріали. Впровадження цих тканин в організм мишей, хворих на діабет першого типу, вилікувало їх.

Мова йде про так звані панкреатичні острівці, які являють собою скупчення клітин підшлункової залози, передає Мedikforum.

Вчені спостерігали у форматі "in vitro" за тим, як панкреатичні острівці запускають процес самоконденсації, при якому здійснюється нове вироблення гормонів.

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Науковці сформували з різноманітного складу клітин подібні острівці та пересадили їх хворим мишам, в організмі яких ці скупчення клітин функціонували як частина рідної ендокринної системи.

Вони виробляли інсулін і забезпечували контроль глюкози в крові, що і призвело до згасання симптомів діабету.

Ймовірно, в майбутньому люди зможуть позбутися від цієї хвороби завдяки їх власних тканин, вирощеним в лабораторії,
– заявили автори дослідження.

Що таке цукровий діабет? Це захворювання, яке виникає через порушення обміну речовин, при якому виникають проблеми із засвоєнням цукру на клітинному рівні. І це призводить до того, що в людини постійно відбуваються різкі коливання рівня цукру у крові.

Теги: дослідження Здоров'я LifeStyle Лікування Діабет Медицина
Джерело: 24 Канал
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