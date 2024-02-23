Єдиний інструмент впливу: Подоляк сказав, чи смерть Навального підштовхне США до передачі зброї

На смерть Олексія Навального доволі бурхливо відреагували у світі. Зокрема, президент США прямо звинуватив Владіміра Путіна у загибелі так званого російського опозиціонера.

Водночас радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що це не зможе глобально вплинути на допомогу союзників для України. Однак відповідь Заходу на всі агресивні дії Кремля мала б бути однозначною та рішучою.

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Смерть Навального не вплине на дії світу

У 2021 році президент США Джо Байден сказав, що попередив Путіна про наслідки, якщо так званий російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в'язниці. Після смерті Навального, в Німеччині раптом заговорили про те, що пора передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Війна у Східній Європі – величезна, масштабна, з великим геноцидним компонентом, з постійними атаками цивільного населення, з лінією фронту тисячу триста кілометрів. Це не причина для того, щоб країна мала інструмент необхідний для захисту в повному обсязі. А загибель того чи іншого в Росії має якось на це повпливати? Це ж маячня,

– наголосив Михайло Подоляк.

Радник голови ОПУ пояснив, що після смерті Навального західний світ перебуває у дещо розгубленому стані. Тому що Владімір Путін демонстративно вбив свою альтернативу, показавши, що йому байдуже на санкції чи інші обмеження з боку Заходу.

Зрештою, Росія досі отримує доходи від європейських компаній на їхніх споживчих ринках. Приватні компанії досі спокійно продають електроніку для того, щоб Росія виробляла ракети для атак України. Тож Путін іде далі.

"Але щодо того, що відбувається після Навального: немає інструменту впливу у західному світі. Є єдиний інструмент впливу, і я не зовсім розумію, чому вони цього не розуміють. Єдиний інструмент впливу, коли в тебе велика війна – це всі інструменти для України", – підкреслив Подоляк.

З повною допомогою від партнерів Україна може здобути перемогу і тоді Владіміра Путіна, як й інших воєнних злочинців, можна змусити відповідати на ті жахи, які вони вчиняли щодо України та світу.

Відповідь має бути рішучою

Словесні застереження з боку Заходу – це лише інформаційні повідомлення, про які забудуть уже за кілька хвилин після їхньої публікації. Натомість у Росії буде розуміння, що якщо вона не програє війну, то поводитиметься так, як того забажає. І робитиме також усе, що захоче, адже ніякої відповідальності за це не буде.

Які альтернативи? Які Навальні? Нічого не буде. Буде тотальна кривава диктатура на території Росії, яка буде постійно атакувати інші території,

– наголосив Подоляк.

Саме тому Заходу так важливо підтримувати Україну, без неефективних розмов та бюрократії. Що більше логістики, виробництва, передачі зброї Україні, то швидше ЗСУ ефективно просуватимуться по лінії фронту та обнулять російські окупаційні угрупування.

"Ми сьогодні маємо на окупованій території понад 500 тисяч російських військовослужбовців, і тільки обнулення цих людей дозволить цю війну фіналізувати. Після цього внутрішні бунти і ті, хто там залишиться в Росії, спокійно йдуть на судові процеси. Немає різниці трибунали це чи інші юридичні процедури", – пояснив Подоляк.

Тоді світ врешті повернеться до розуміння ключової стабілізаційної константи. Якщо хтось порушив закон – за це мають бути максимально жорстокі невідворотні покарання.

"Все інше – це заохочення Росії до вбивств і ще раз вбивств на зовнішньому чи внутрішньому ринках. Сьогодні Росія вустами Путіна чи діями проти того ж Навального говорить: "Для нас нічого не існує. Всі ваші попередження більше не працюють"", – додав Подоляк.

Реакція світу на смерть Навального: що відомо